На трассе в Горячем Ключе образовалась пробка длиной 6 км. Перед Крымским мостом проезда ожидают около часа. Обстановка на дорогах Краснодарского края

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

Утром в понедельник на трассах Краснодарского края пробки к морю. Показываем самые загруженные участки

Утром 7 августа, в понедельник, желающие оказаться у Черного моря попали в пробки. Большой затор образовался на трассе в Горячем Ключе. По данным «Яндекс.Карт», на преодоление участка нужно больше часа.

  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Перед селом Молдавановка на трассе М-4 «Дон» сразу несколько заторов.

  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Стоят автомобилисты утром в понедельник и в районе поселка Новомихайловского. Там затор растянулся на 5 км.

  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

В Туапсе заторы появились с двух сторон, на выезд в Сочи и по пути в Джубгу. По данным сервиса «Яндекс.Карты», в городе произошло ДТП на мосту.

  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Большие заторы образовались на дорогах в Лоо и Дагомысе. На пути к Адлеру, по данным сервиса «Яндекс.Карты», на трассе произошло 4 ДТП.

  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Утром 7 августа перед Крымским мостом появилась пробка со стороны Тамани. Как сообщают в телеграм-канале с оперативной обстановкой, ожидание в очереди составляет примерно час, в пробке стоят около 200 автомобилей.

Обновлено. К 9 часам затор вырос до 6 км, а время ожидания до двух часов. В пробке стоят 526 автомобилей.

Напомним, краснодарский гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 7-8 августа, подробнее можно прочитать здесь.

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