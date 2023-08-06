Температура морской воды в Краснодарском крае достигла 28 °C

Краснодарский край

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  • Супсех, Анапа © фото Марии Карагёзовой
    Супсех, Анапа © фото Марии Карагёзовой

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 августа морская вода в Ейске прогрелась до 28 °C

На градус прохладнее море у берегов Сочи — там 27 °C. В Геленджике, Туапсе, Новороссийске, Темрюке и Приморско-Ахтарске вода в море прогрелось до +26 °C. В Анапе температура воды достигла отметки в 25 °C.

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Температура морской воды в Краснодарском крае достигла 28 °C
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