Из Сочи в Новороссийск и Геленджик планируют запустить скоростной катамаран

С 1 мая планируют запустить скоростной катамаран по маршруту «Сочи — Новороссийск — Геленджик — Сочи», сообщили в Ассоциации туроператоров РФ. Сейчас катамаран «Грифон» проходит окончательные проверки и ходовые испытания в Анапе.

В дальнейшем по маршруту еще планируют запустить пассажирский теплоход «Севастополь». По данным АТОР, оператором перевозок будет компания «ВодоходЪ».

Гендиректор сочинского морпорта Юрий Владимиров сказал, что в 2022 году это морское направление пользовалось большим спросом среди отдыхающих. По его словам, билетов на рейсы не было за неделю вперед.

Согласно расписанию прошлого года, время пути от Сочи до Геленджика составляло 3 часа 15 минут. Это минимум на два часа быстрее, чем на автомобиле.

Цена билетов на катамаран и теплоход скорее всего останется такой же, как и в 2022 году, пишет АТОР. Стоимость билета от Сочи до Геленджика год назад составляла 3 тыс. руб. для взрослых и 2 тыс. рублей для детей от 2 до 14 лет. Билет из Сочи в Новороссийск стоил 3,5 тыс. руб. для взрослых и 2,2 тыс. руб. для детей. Дешевле всего было добраться из Геленджика в Новороссийск — 600 и 300 рублей.

Как писали Юга.ру, морской порт Сочи ведет переговоры о запуске перевозок в Трабзон. Пока стороны не достигли соглашения.