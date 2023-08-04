Классика в современном прочтении. В Сочи покажут оперный перформанс

Краснодарский край

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  • Зимний театр в Сочи © Фото Игоря Старкова, unsplash.com
    Зимний театр в Сочи © Фото Игоря Старкова, unsplash.com

В Зимнем театре Сочи 15 октября покажут оперный перформанс Del Arte

Солисты Мариинского театра исполнят партии из «Аиды», «Севильского цирюльника», «Ромео и Джульетты», «Тоски», «Кармен», «Травиаты», «Джанни Скикки», «Любовного напитка», «Джудитты», «Риголетто» и других. Постановка дополнена авторскими костюмами и современной балетной хореографией.

Также в программе запланирован интерактив со зрителями и закрытая вечеринка после спектакля.

Начало в 18:30. Билеты можно купить по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском театре драмы в сентябре состоится премьера спектакля «Бесприданница». В основе лежит одноименная пьеса Александра Островского.

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Классика в современном прочтении. В Сочи покажут оперный перформанс
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