Классика в современном прочтении. В Сочи покажут оперный перформанс

Солисты Мариинского театра исполнят партии из «Аиды», «Севильского цирюльника», «Ромео и Джульетты», «Тоски», «Кармен», «Травиаты», «Джанни Скикки», «Любовного напитка», «Джудитты», «Риголетто» и других. Постановка дополнена авторскими костюмами и современной балетной хореографией.

Также в программе запланирован интерактив со зрителями и закрытая вечеринка после спектакля.

Начало в 18:30. Билеты можно купить по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском театре драмы в сентябре состоится премьера спектакля «Бесприданница». В основе лежит одноименная пьеса Александра Островского.