В Краснодарском театре драмы новый сезон начнется с премьеры спектакля

В основе лежит одноименная пьеса Александра Островского, над которой он работал с 1874 по 1878 годы. Первые спектакли по произведению представили сразу же и вызвали протест у зрителей и театральных критиков. Успех пришёл к пьесе уже после смерти автора.

Семья Ларисы Огудаловой хоть и дворянского сословия, но давно разорившаяся. Это не мешает девушке быть завидной невестой в маленьком приволжском городке. Умная, красивая и смелая в своей прямолинейности — она предмет мечтаний. Только вот никто из женихов-коршунов не думает о том, что у Ларисы есть душа, которая может чего-то желать и отчего-то болеть.

Режиссером выступил Тимур Насиров, художником — Константин Соловьев.

Премьерные показы пройдут 15, 16, 17 сентября. Билеты в продаже на сайте.

Как писали Юга.ру, в Краснодарской филармонии имени Пономаренко 14 сентября состоится спектакль «Шыу маф» («Всадник счастья»). Постановку представит национальный театр Республики Адыгея имени И.С. Цея (Майкоп). В основе лежит одноименная пьеса Тимура Дербе.