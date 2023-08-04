В Краснодарском крае на пути к морю образовались пробки. Заторы утром в пятницу достигают 9 км

Утром 4 августа на трассах от Краснодара в сторону Черноморского побережья образовались многокилометровые заторы

Утром 4 августа на трассе в Горячем Ключе пробка длиной около 3 км, пользователи «Яндекс.Карт» сообщили о ДТП.

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Перед селом Молдавановка затор растянулся на 6 км.

© скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Пробка образовалась и в поселке Новомихайловском, там автомобилисты выстроились в очередь примерно на 6 км. Причиной могло стать ДТП, о котором расскзал пользователь сервиса «Яндекс.Карты».

© скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Заторы в обе стороны утром 4 августа наблюдаются в Туапсе. По данным «Яндекс.Карт», на участке дороги в сторону Сочи произошло ДТП.

© скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»