В Краснодарском крае на пути к морю образовались пробки. Заторы утром в пятницу достигают 9 км
Утром 4 августа на трассах от Краснодара в сторону Черноморского побережья образовались многокилометровые заторы
Утром 4 августа на трассе в Горячем Ключе пробка длиной около 3 км, пользователи «Яндекс.Карт» сообщили о ДТП.
Перед селом Молдавановка затор растянулся на 6 км.
Пробка образовалась и в поселке Новомихайловском, там автомобилисты выстроились в очередь примерно на 6 км. Причиной могло стать ДТП, о котором расскзал пользователь сервиса «Яндекс.Карты».
Заторы в обе стороны утром 4 августа наблюдаются в Туапсе. По данным «Яндекс.Карт», на участке дороги в сторону Сочи произошло ДТП.
Большая пробка в Сочи, затор растянулся на 9 км — до Дагомыса. По данным «Яндекс.Карт», на трассе два ДТП — перед въездом в Дагомыс и на улице Ленина, по дороге в аэропорт Адлера.