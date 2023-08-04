В Краснодарском крае на пути к морю образовались пробки. Заторы утром в пятницу достигают 9 км

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Утром 4 августа на трассах от Краснодара в сторону Черноморского побережья образовались многокилометровые заторы

Утром 4 августа на трассе в Горячем Ключе пробка длиной около 3 км, пользователи «Яндекс.Карт» сообщили о ДТП.

  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Перед селом Молдавановка затор растянулся на 6 км.

  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Пробка образовалась и в поселке Новомихайловском, там автомобилисты выстроились в очередь примерно на 6 км. Причиной могло стать ДТП, о котором расскзал пользователь сервиса «Яндекс.Карты».

  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Заторы в обе стороны утром 4 августа наблюдаются в Туапсе. По данным «Яндекс.Карт», на участке дороги в сторону Сочи произошло ДТП.

  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Большая пробка в Сочи, затор растянулся на 9 км — до Дагомыса. По данным «Яндекс.Карт», на трассе два ДТП — перед въездом в Дагомыс и на улице Ленина, по дороге в аэропорт Адлера.

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В Краснодарском крае на пути к морю образовались пробки. Заторы утром в пятницу достигают 9 км

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