В Краснодаре пройдет выставка «Поэзия графики»
В Краснодарском краевом выставочном зале 8 августа откроется фондовая экспозиция «Поэзия графики»
Представлены произведения Ольги Беднаржик, Надежды Устрицкой, Сергея Дудко, Владимира Егорова, Алексея Паршкова и других авторов, всего около 50 работ. Главная тема творчества художников — Кубань, история и современность, ее люди и природа.
Посетители увидят старые улочки, закоулки и дворики, романтические пейзажи высокогорья и многое другое.
Выставка будет работать до 13 августа по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей. Возрастное ограничение 12+.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко 3 августа открылась фондовая выставка «Петербургъ–Петроград-Ленинград». Она посвящена 320-летию северной столицы. В экспозицию вошли более 70 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.