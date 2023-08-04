В Краснодаре пройдет выставка «Поэзия графики»

Представлены произведения Ольги Беднаржик, Надежды Устрицкой, Сергея Дудко, Владимира Егорова, Алексея Паршкова и других авторов, всего около 50 работ. Главная тема творчества художников — Кубань, история и современность, ее люди и природа.

Посетители увидят старые улочки, закоулки и дворики, романтические пейзажи высокогорья и многое другое.

Выставка будет работать до 13 августа по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей. Возрастное ограничение 12+.