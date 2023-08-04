В Краснодаре пройдет выставка «Поэзия графики»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодарском краевом выставочном зале 8 августа откроется фондовая экспозиция «Поэзия графики»

Представлены произведения Ольги Беднаржик, Надежды Устрицкой, Сергея Дудко, Владимира Егорова, Алексея Паршкова и других авторов, всего около 50 работ. Главная тема творчества художников — Кубань, история и современность, ее люди и природа.

Посетители увидят старые улочки, закоулки и дворики, романтические пейзажи высокогорья и многое другое.

Выставка будет работать до 13 августа по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей. Возрастное ограничение 12+.

  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко 3 августа открылась фондовая выставка «Петербургъ–Петроград-Ленинград». Она посвящена 320-летию северной столицы. В экспозицию вошли более 70 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.

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