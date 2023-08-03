В Краснодаре открылась выставка «Петербургъ–Петроград-Ленинград»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко 3 августа открылась фондовая выставка «Петербургъ–Петроград-Ленинград»

Она посвящена 320-летию северной столицы. В экспозицию вошли более 70 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Посетители увидят работы русских художников 19 века, мастеров советского периода — Дмитрия Налбандяна, Алексея Пахомова, Евгения Голяховского, а также современных художников — Анатолия Казанцева, Коринны Претро, Александра Сорокина и других.

Кроме того, будет представлена живопись и графика западноевропейских мастеров 16-19 веков, часть из них раньше была в коллекции Эрмитажа. Дополнят проект предметы декоративно-прикладного искусства Императорского фарфорового завода и книги Фонда редких изданий научной библиотеки музея.

Также в рамках выставки пройдут тематические медиа-лекции, мастер-классы для детей, кураторские экскурсии и другие мероприятия.

Экспозиция будет работать до 8 октября по адресу улица Красная, 13.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко открылась выставка «Цветы и фрукты», посвященная натюрморту. Представлены картины русских и советских художников.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения

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В Краснодаре открылась выставка «Петербургъ–Петроград-Ленинград»
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