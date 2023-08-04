В селе Апшеронского района ввели режим ЧС из-за последствий града. От непогоды пострадали дома и автомобили
После града 3 августа в Апшеронском районе пострадало 236 домов
3 августа после града в Апшеронском районе на территории села Черниговское ввели режим ЧС. Об этом сообщает администрация муниципалитета.
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Из-за непогоды в Черниговском селе по состоянию на 20:00 3 августа пострадали 236 домов. 4 августа запланирован выход комиссии для оценки ущерба граждан.
Жители села в соцсетях поделились последствиями града. У многих пострадали машины, затопило дома, протекли и частично обрушились потолки.
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