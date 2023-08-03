В Краснодаре и Апшеронском районе пошел град. Местами по краю прогнозируют ливни и сильный ветер
Днем 3 августа в Краснодаре выпал град. По прогнозу погоды, местами по краю в течение суток будут сильные дожди и ветер
В районах Краснодара и Ашеронска 3 августа пошел град. Жители делятся в соцсетях кадрами крупных льдин.
Люди пишут, что от непогоды пришлось спасаться в автомобилях. В поселке Краснодарском град активно бьет по крышам домов.
В районе Дружелюбного в Краснодаре 3 августа в небе также образовалось что-то похожее на торнадо.
По данным ЦГМС, 4 августа в Краснодарском крае будет переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь и гроза. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, днем местами порывы до 12-14 м/с.
Температура воздуха ночью 17-22 °С, в предгорных районах 13-18 °С. Днем 31-36 °С, во второй половине дня и вечером сильная жара 39 °С.
На Черноморском побережье ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 19-24 °С, а днем 30-35 °С.
Ранее Юга.ру рассказывали, что смогут увидеть жители Краснодарского края в ночном небе в августе.