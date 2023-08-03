В Краснодаре и Апшеронском районе пошел град. Местами по краю прогнозируют ливни и сильный ветер

Днем 3 августа в Краснодаре выпал град. По прогнозу погоды, местами по краю в течение суток будут сильные дожди и ветер

В районах Краснодара и Ашеронска 3 августа пошел град. Жители делятся в соцсетях кадрами крупных льдин.

Люди пишут, что от непогоды пришлось спасаться в автомобилях. В поселке Краснодарском град активно бьет по крышам домов.

В районе Дружелюбного в Краснодаре 3 августа в небе также образовалось что-то похожее на торнадо.