В общественном транспорте Краснодара покажут работы юных художников города
В муниципальном транспорте Краснодара с 31 июля будут показывать работы юных художников города
Пассажиры смогут увидеть 15 художественных произведений воспитанников учреждений культуры и дополнительного образования на экранах в салонах общественного транспорта МУП «КТТУ». Кроме того, транслировать ролики с рисунками будут на экране фасада здания администрации города на Главной городской площади.
Онлайн-выставка будет работать до 27 августа. График следующих экспозиций-трансляций можно найти здесь.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко открылась выставка «Цветы и фрукты», посвященная натюрморту. Представлены картины русских и советских художников.
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