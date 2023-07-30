В общественном транспорте Краснодара покажут работы юных художников города

В муниципальном транспорте Краснодара с 31 июля будут показывать работы юных художников города

Пассажиры смогут увидеть 15 художественных произведений воспитанников учреждений культуры и дополнительного образования на экранах в салонах общественного транспорта МУП «КТТУ». Кроме того, транслировать ролики с рисунками будут на экране фасада здания администрации города на Главной городской площади.

Онлайн-выставка будет работать до 27 августа. График следующих экспозиций-трансляций можно найти здесь.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко открылась выставка «Цветы и фрукты», посвященная натюрморту. Представлены картины русских и советских художников.