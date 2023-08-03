В Краснодаре в районе Кооперативного рынка временно изменится схема движения трамваев

Трамваи под номерами 2, 5, 8, 11, 15 изменят маршруты с 4 по 7 августа

Трамвайный маршрут № 2 с 22:30 4 августа и до конца дня 7 августа будет ходить по другой схеме — от конечной остановки «Улица Декабристов» по ул. Коммунаров и им. Гоголя до ж/д ;вокзала «Краснодар-I», по маршруту № 1.

Маршрут пришлось изменить для замены стрелочного перевода и трамвайного пересечения на перекрестке улиц Коммунаров и Гоголя. Временное расписание трамваев можно посмотреть на сайте.

В КТТУ уточнили, что последние рейсы по маршруту № 2 вечером 4 августа отправятся:

от ул. Декабристов — 21:35;

от ул. Индустриальной — 22:18.

Также на период ремонта в вечернее время с 4 по 7 августа изменятся трамвайные маршруты № 5, 8, 11, 15. Последние рейсы от конечных остановок отправятся раньше обычного.