В Краснодаре в районе Кооперативного рынка временно изменится схема движения трамваев

Краснодарский край

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  • Остановка «Кооперативный рынок» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Остановка «Кооперативный рынок» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Трамваи под номерами 2, 5, 8, 11, 15 изменят маршруты с 4 по 7 августа

Трамвайный маршрут № 2 с 22:30 4 августа и до конца дня 7 августа будет ходить по другой схеме — от конечной остановки «Улица Декабристов» по ул. Коммунаров и им. Гоголя до ж/д ;вокзала «Краснодар-I», по маршруту № 1.

Маршрут пришлось изменить для замены стрелочного перевода и трамвайного пересечения на перекрестке улиц Коммунаров и Гоголя. Временное расписание трамваев можно посмотреть на сайте.

В КТТУ уточнили, что последние рейсы по маршруту № 2 вечером 4 августа отправятся:

  • от ул. Декабристов — 21:35;

  • от ул. Индустриальной — 22:18.

Также на период ремонта в вечернее время с 4 по 7 августа изменятся трамвайные маршруты № 5, 8, 11, 15. Последние рейсы от конечных остановок отправятся раньше обычного.

Расписание трамваев на время ремонта

Трамвайный маршрут № 5 «ул. им. Е. Бершанской — ул. им. П. Метальникова»

4 и 7 августа:

  • от ул. им. Е. Бершанской — 21:30 (по расписанию);

  • от ул. им. П. Метальникова — 21:41.

5 и 6 августа (выходные):

  • от ул. им. Е. Бершанской — 21:29 (по расписанию);

  • от ул. им. П. Метальникова — 21:35.

После 21:50 трамваи от ул. им. П. Метальникова будут следовать по ул. Садовой.

Трамвайный маршрут № 8 «Хладокомбинат — ул. им. П. Метальникова»

4 и 7 августа:

  • от Хладокомбината — 21:57;

  • от ул. им. П. Метальникова — 21:46.

5 и 6 августа (выходные):

  • от Хладокомбината — 21:50;

  • от ул. им. П. Метальникова — 21:52.

После 22:00 трамваи от ул. им. П. Метальникова будут следовать по ул. Садовой.

Трамвайный маршрут № 11 «Ж/д вокзал «Краснодар-I» — Юбилейный микрорайон»

4 и 7 августа:

  • от ж/д вокзала «Краснодар-I» — 22:16;

  • от Юбилейного микрорайона — 21:34.

5 и 6 августа (выходные):

  • от ж/д вокзала «Краснодар-I» — 22:01 (в Юбилейный микрорайон), 22:26 (в депо);

  • из Юбилейного микрорайона — 21:50.

Трамвайный маршрут № 15 «Ж/д вокзал «Краснодар-I» — ул. им. П. Метальникова»

В будние дни 4 и 7 августа — без изменений.

5 и 6 августа (выходные):

  • от ж/д вокзала «Краснодар-I» — 22:07;

  • от ул. им. П. Метальникова — 21:22.

Напомним, в Краснодаре появились два новых «географических» трамвая.

Краснодар Общественный транспорт Трамвай

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