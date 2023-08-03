В Краснодаре в районе Кооперативного рынка временно изменится схема движения трамваев
Трамваи под номерами 2, 5, 8, 11, 15 изменят маршруты с 4 по 7 августа
Трамвайный маршрут № 2 с 22:30 4 августа и до конца дня 7 августа будет ходить по другой схеме — от конечной остановки «Улица Декабристов» по ул. Коммунаров и им. Гоголя до ж/д ;вокзала «Краснодар-I», по маршруту № 1.
Маршрут пришлось изменить для замены стрелочного перевода и трамвайного пересечения на перекрестке улиц Коммунаров и Гоголя. Временное расписание трамваев можно посмотреть на сайте.
В КТТУ уточнили, что последние рейсы по маршруту № 2 вечером 4 августа отправятся:
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от ул. Декабристов — 21:35;
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от ул. Индустриальной — 22:18.
Также на период ремонта в вечернее время с 4 по 7 августа изменятся трамвайные маршруты № 5, 8, 11, 15. Последние рейсы от конечных остановок отправятся раньше обычного.
Расписание трамваев на время ремонта
Трамвайный маршрут № 5 «ул. им. Е. Бершанской — ул. им. П. Метальникова»
4 и 7 августа:
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от ул. им. Е. Бершанской — 21:30 (по расписанию);
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от ул. им. П. Метальникова — 21:41.
5 и 6 августа (выходные):
-
от ул. им. Е. Бершанской — 21:29 (по расписанию);
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от ул. им. П. Метальникова — 21:35.
После 21:50 трамваи от ул. им. П. Метальникова будут следовать по ул. Садовой.
Трамвайный маршрут № 8 «Хладокомбинат — ул. им. П. Метальникова»
4 и 7 августа:
-
от Хладокомбината — 21:57;
-
от ул. им. П. Метальникова — 21:46.
5 и 6 августа (выходные):
-
от Хладокомбината — 21:50;
-
от ул. им. П. Метальникова — 21:52.
После 22:00 трамваи от ул. им. П. Метальникова будут следовать по ул. Садовой.
Трамвайный маршрут № 11 «Ж/д вокзал «Краснодар-I» — Юбилейный микрорайон»
4 и 7 августа:
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от ж/д вокзала «Краснодар-I» — 22:16;
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от Юбилейного микрорайона — 21:34.
5 и 6 августа (выходные):
-
от ж/д вокзала «Краснодар-I» — 22:01 (в Юбилейный микрорайон), 22:26 (в депо);
-
из Юбилейного микрорайона — 21:50.
Трамвайный маршрут № 15 «Ж/д вокзал «Краснодар-I» — ул. им. П. Метальникова»
В будние дни 4 и 7 августа — без изменений.
5 и 6 августа (выходные):
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от ж/д вокзала «Краснодар-I» — 22:07;
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от ул. им. П. Метальникова — 21:22.
Напомним, в Краснодаре появились два новых «географических» трамвая.