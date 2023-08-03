В Анапе умер турист из Иркутска. Мужчине стало плохо во время катания на «банане»

Краснодарский край

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  • Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Анапе мужчина умер после катания на «банане». По данным прокуратуры, у отдыхающего случился сердечный приступ

У туриста из Иркутска случился сердечный приступ во время катания на «банане», об этом пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края. По данным из соцсетей, трагедия произошла 2 августа.

Как сообщили в прокуратуре, отдыхающему стало плохо во время поездки, это заметили пассажиры аттракциона и сообщили сотрудникам. Пострадавшего доставили на берег и вызвали скорую помощь. Врачи пытались реанимировать мужчину, но спасти его не удалось.

Правоохранители устанавливают причину смерти туриста.

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Напомним, 12 июля в Анапе и Новороссийске за один день в море утонули ребенок и двое взрослых. Ранее, 9 июля, на пляже Анапы утонул мужчина. Им оказался чиновник из Волгограда. Подробнее о случившемся мы писали здесь.

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В Анапе умер турист из Иркутска. Мужчине стало плохо во время катания на «банане»
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