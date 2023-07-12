Утонувший в Анапе турист оказался чиновником из Волгоградской области

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

На пляже Анапы 9 июля утонул турист. Им оказался чиновник из Волгограда Михаил Ткачев

Напомним, 9 июля на пляже «Анапа-Нептун» утонул мужчина. В тот день в городе действовал запрет на купание. 

11 июля пресс-служба Комитета тарифного регулирования Волгоградской области сообщила, что погибшим в Анапе оказался заместитель начальника отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере комитета тарифного регулирования области Михаил Ткачев. Там сказали, что он погиб, спасая из воды девушку.

Ранее Юга.ру писали, что на одном из адлерских пляжей утонул мужчина. Еще одного утонувшего туриста спасатели искали неделю. 

Анапа Волгоградская область смерть Черное море

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