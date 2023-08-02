«Ростелеком» инвестирует в платформу для авторов онлайн-курсов «Мегакампус»

В результате сделки «Ростелеком» получит 35% долей «Мегакампуса» — компании, развивающей одноименную образовательную P2P-платформу

По данным Агентства стратегических инициатив, вклад креативных индустрий в экономику России составляет 4,87% ВВП — почти 6,5 трлн рублей. Авторам контента нужны простые, понятные и качественные инструменты для создания и управления информационными продуктами, которые и предлагает платформа «Мегакампус».

В последние три года эксперты международного агентства HolonIQ признавали формат Peer-to-Peer (с англ. «равный с равным» — способ обмена информацией или ресурсами между пользователями без посредничества третьих лиц) одним из лучших мировых практик обучения. Так знания становятся более доступными, а качество и скорость их передачи повышается. Эксперты считают, что именно такой вариант обучения будет доминировать к 2030 году.

После регистрации на платформе пользователь (частное или коммерческое лицо) может: загружать обучающие материалы без ограничений;

проводить обучение для студентов;

использовать удобный конструктор курсов с большим инструментарием;

получать подробную аналитику и обратную связь;

смотреть курсы от других авторов «Мегакампус»;

получать оплату от студентов.

В технологическом ядре платформы есть детализированная верификация онлайн-школ, система прозрачных платежных сервисов, юридическая и финансовая безопасность, достоверная система оценок курсов и отзывов от пользователей.

«Благодаря вхождению в наш капитал «Ростелекома» мы увеличим узнаваемость бренда, уровень доверия пользователей и государства, приобретем новый опыт и компетенции в области разработки. Полученные в результате сделки инвестиции пойдут на развитие платформенных решений и продуктов компании, усиление команды. Для нас это новый виток и импульс к развитию», — сказал сооснователь и генеральный директор «Мегакампуса» Григорий Аветов.

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«Мы планируем стать полноценным игроком креативной экономики, предоставляя качественные и прозрачные цифровые инструменты для авторов контента — основных драйверов роста этого сектора экономики нашей страны. Вхождение в капитал платформы «Мегакампус» стало первым шагом для реализации этих планов», — отметил директор новых цифровых продуктов «Ростелекома» Андрей Кушнарев.