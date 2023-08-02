В Сочи возмутились секс-сувенирам на пляже, но они популярны на курортах других стран

В одном из сочинских пабликов появились фотографии секс-сувениров, которые продаются на местных пляжах

По закону мы не сможем это показать, но можем описать.

Так, на фотографиях представлены квадратные куски мыла с различными надписями на белом фоне. Например, «Для члена партии», «С витамином Е.В.С. Чтоб ... стоял и деньги были!», «По жизни парюсь только в бане», «Брюнетка в моде при любой погоде».

Также есть мыло с шутками вокруг обсценной лексики. Оно посвящается мужчинам-врунам, половым гигантам, классным девушкам. Все куски мыла имеют подписи «С любовью из Сочи!» и «С любовью с Юга!» и стоят 150 рублей.

Фигурки бежевого цвета, изображающие мужской половой орган, настолько натуралистичны, что мы даже заблюрить их не можем. Причем есть и мини-варианты.