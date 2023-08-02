В Сочи возмутились секс-сувенирам на пляже, но они популярны на курортах других стран
В одном из сочинских пабликов появились фотографии секс-сувениров, которые продаются на местных пляжах
По закону мы не сможем это показать, но можем описать.
Так, на фотографиях представлены квадратные куски мыла с различными надписями на белом фоне. Например, «Для члена партии», «С витамином Е.В.С. Чтоб ... стоял и деньги были!», «По жизни парюсь только в бане», «Брюнетка в моде при любой погоде».
Также есть мыло с шутками вокруг обсценной лексики. Оно посвящается мужчинам-врунам, половым гигантам, классным девушкам. Все куски мыла имеют подписи «С любовью из Сочи!» и «С любовью с Юга!» и стоят 150 рублей.
Фигурки бежевого цвета, изображающие мужской половой орган, настолько натуралистичны, что мы даже заблюрить их не можем. Причем есть и мини-варианты.
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Екатерина в комментарии сообщила, что в Витязево в палатках по пути к морю тоже продают подобные сувениры. Её ребенок спросил у девушки, зачем нужно подобное мыло.
Евгения считает, что у продавцов нет ни совести, ни стыда.
Наталья возмущается: «У продавцов вообще башки нет? А где полиция?»
Тем не менее, подобные сувениры популярны на курортах других стран. Например, в Греции и Турции, на Кипре. Отдыхающие их с удовольствием покупают.
Как писали Юга.ру, спрос на секс-товары резко вырос в Краснодарском крае с приходом весны. А в Новороссийске жители пожаловались на рекламу интим-магазина на Анапском шоссе.