В Сочи возмутились секс-сувенирам на пляже, но они популярны на курортах других стран

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В одном из сочинских пабликов появились фотографии секс-сувениров, которые продаются на местных пляжах

По закону мы не сможем это показать, но можем описать.

Так, на фотографиях представлены квадратные куски мыла с различными надписями на белом фоне. Например, «Для члена партии», «С витамином Е.В.С. Чтоб ... стоял и деньги были!», «По жизни парюсь только в бане», «Брюнетка в моде при любой погоде».

Также есть мыло с шутками вокруг обсценной лексики. Оно посвящается мужчинам-врунам, половым гигантам, классным девушкам. Все куски мыла имеют подписи «С любовью из Сочи!» и «С любовью с Юга!» и стоят 150 рублей.

Фигурки бежевого цвета, изображающие мужской половой орган, настолько натуралистичны, что мы даже заблюрить их не можем. Причем есть и мини-варианты.

Читайте также:

Екатерина в комментарии сообщила, что в Витязево в палатках по пути к морю тоже продают подобные сувениры. Её ребенок спросил у девушки, зачем нужно подобное мыло.

Евгения считает, что у продавцов нет ни совести, ни стыда.

Наталья возмущается: «У продавцов вообще башки нет? А где полиция?»

Тем не менее, подобные сувениры популярны на курортах других стран. Например, в Греции и Турции, на Кипре. Отдыхающие их с удовольствием покупают.

Как писали Юга.ру, спрос на секс-товары резко вырос в Краснодарском крае с приходом весны. А в Новороссийске жители пожаловались на рекламу интим-магазина на Анапском шоссе.

Пляжи Секс Сочи Черное море

Новости

В Сочи в августе пройдут музыкальные вечера под открытым небом. Посетить их можно бесплатно
В Краснодарском крае выявили 15 финансовых мошенников за 2023 год. Эксперт объяснила, как не стать их жертвой
В Сочи возмутились секс-сувенирам на пляже, но они популярны на курортах других стран
В Краснодаре и Геленджике в кино покажут шедевры всемирно известных театров и кинематографистов
Голубая луна и поток Персеиды: что смогут увидеть жители Краснодарского края в ночном небе в августе
Мужчина пытался вывезти из Грозного в Дубай камчатских крабов и лапы гималайского медведя

Лента новостей

Реклама на сайте