Спрос на секс-товары резко вырос в Краснодарском крае с приходом весны — маркетплейс

Проанализировав истории покупок с 1 по 5 апреля, аналитики выяснили, что за этот период жители региона заказали на 1850% больше электросамокатов, чем за аналогичный период прошлого года. Интерес к велосипедам увеличился на 73%, а к обычным самокатам — на 123%.

Также пользователи активно заказывают кроссовки и кеды для бега и прогулок — спрос вырос на 72-102%. Зафиксировали аналитики Wildberries рост интереса к резинкам для фитнеса (+122%), степ-платформам (+164%) и спортивным костюмам (+119%).

За первые пять дней апреля увеличилось число заказов категории для взрослых, суммарный прирост составил 120%. Наибольший спрос отмечается на комплекты БДСМ (+133%), ролевые костюмы (+674%), секс-кресла (+700%). Специальные благовония для создания интимной обстановки стали заказывать на 200% чаще, а свечи — на 300%.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край вошёл в топ регионов по продажам секс-игрушек в 2022 году. Кубань по объёмам продаж опередили только Москва и Санкт-Петербург.