В центре Краснодара нашли снаряд

В Краснодаре на улице Красной нашли старинный снаряд

Днем 1 августа в Краснодаре на улице Красной, 104 обнаружили старинную мину. Об этом сообщили в телеграм-канале муниципального центра управления. На месте работают спецслужбы.

«После приезда сотрудников Росгвардии снаряд увезут для утилизации. Это стандартная процедура. Поводов для беспокойства нет», — добавили в МЦУ.