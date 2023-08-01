В центре Краснодара нашли снаряд

Краснодарский край

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  • © Фото из телеграм-канала МЦУ Краснодара, t.me/mcu_krd
    © Фото из телеграм-канала МЦУ Краснодара, t.me/mcu_krd

В Краснодаре на улице Красной нашли старинный снаряд

Днем 1 августа в Краснодаре на улице Красной, 104 обнаружили старинную мину. Об этом сообщили в телеграм-канале муниципального центра управления. На месте работают спецслужбы.

«После приезда сотрудников Росгвардии снаряд увезут для утилизации. Это стандартная процедура. Поводов для беспокойства нет», — добавили в МЦУ.

Ранее Юга.ру писали, что в Новороссийске из-за авиабомбы времен Второй мировой войны ввели локальный режим ЧС. Снаряд обнаружили около продуктового гипермаркета. 

Безопасность Краснодар Росгвардия

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