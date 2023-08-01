В центре Краснодара нашли снаряд
В Краснодаре на улице Красной нашли старинный снаряд
Днем 1 августа в Краснодаре на улице Красной, 104 обнаружили старинную мину. Об этом сообщили в телеграм-канале муниципального центра управления. На месте работают спецслужбы.
«После приезда сотрудников Росгвардии снаряд увезут для утилизации. Это стандартная процедура. Поводов для беспокойства нет», — добавили в МЦУ.
Ранее Юга.ру писали, что в Новороссийске из-за авиабомбы времен Второй мировой войны ввели локальный режим ЧС. Снаряд обнаружили около продуктового гипермаркета.
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