В Новороссийске нашли авиабомбу. В городе введут локальный режим ЧС

Заммэра Новороссийка Александр Яменсков сообщил, что утром 14 марта во время строительных работ нашли немецкую авиабомбу ФАБ-50. Снаряд обнаружили около гипермаркета «Магнит» на пересечении улицы Южной и проспекта Ленина.

Сейчас власти готовят проект о введении локального режима ЧС и приостановке работы близлежащих организаций. Обезвреживать бомбу приедут специалисты из Ростова-на-Дону.

«Общественный транспорт по маршрутам 1а, 8 осуществляет движение по проспекту Ленина, поворачивает направо, на улицу Южную, далее налево на Пионерскую и едет до конечных остановочных пунктов. В обратном направлении по этой же схеме», — добавил Яменсков.

Как писали Юга.ру, локальный режим ЧС из-за найденной авиабомбы вводили в Новороссийске в октябре 2022 года. Тогда на улице Рубина при проведении земляных работ нашли 100-килограммовый снаряд.