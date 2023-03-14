В Новороссийске нашли авиабомбу. В городе введут локальный режим ЧС
Снаряд времен Второй мировой войны обнаружили около жилых домов
Заммэра Новороссийка Александр Яменсков сообщил, что утром 14 марта во время строительных работ нашли немецкую авиабомбу ФАБ-50. Снаряд обнаружили около гипермаркета «Магнит» на пересечении улицы Южной и проспекта Ленина.
Сейчас власти готовят проект о введении локального режима ЧС и приостановке работы близлежащих организаций. Обезвреживать бомбу приедут специалисты из Ростова-на-Дону.
«Общественный транспорт по маршрутам 1а, 8 осуществляет движение по проспекту Ленина, поворачивает направо, на улицу Южную, далее налево на Пионерскую и едет до конечных остановочных пунктов. В обратном направлении по этой же схеме», — добавил Яменсков.
Как писали Юга.ру, локальный режим ЧС из-за найденной авиабомбы вводили в Новороссийске в октябре 2022 года. Тогда на улице Рубина при проведении земляных работ нашли 100-килограммовый снаряд.