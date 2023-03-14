В Новороссийске нашли авиабомбу. В городе введут локальный режим ЧС

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Снаряд времен Второй мировой войны обнаружили около жилых домов

Заммэра Новороссийка Александр Яменсков сообщил, что утром 14 марта во время строительных работ нашли немецкую авиабомбу ФАБ-50. Снаряд обнаружили около гипермаркета «Магнит» на пересечении улицы Южной и проспекта Ленина.

Сейчас власти готовят проект о введении локального режима ЧС и приостановке работы близлежащих организаций. Обезвреживать бомбу приедут специалисты из Ростова-на-Дону. 

«Общественный транспорт по маршрутам 1а, 8 осуществляет движение по проспекту Ленина, поворачивает направо, на улицу Южную, далее налево на Пионерскую и едет до конечных остановочных пунктов. В обратном направлении по этой же схеме», — добавил Яменсков.

Как писали Юга.ру, локальный режим ЧС из-за найденной авиабомбы вводили в Новороссийске в октябре 2022 года. Тогда на улице Рубина при проведении земляных работ нашли 100-килограммовый снаряд.

Великая Отечественная война МЧС Новороссийск

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