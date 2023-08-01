В Краснодаре в отношении героев скандального видео с обнаженной девушкой возбудили уголовное дело за драку

На парней, устроивших в Краснодаре драку с пожилым мужчиной, завели уголовное дело

На компанию молодых людей, устроивших драку на Ейском шоссе в Краснодаре, возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по краю Александр Рунов.

«К административной ответственности привлечены пассажиры и водитель немецкой иномарки. 22-летний водитель оказал сопротивление сотрудникам полиции. За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции в отношении него составлен протокол. 18-летняя пассажирка, передвигавшаяся на крыше BMW, привлечена к ответственности статье «Мелкое хулиганство», — сказал Рунов.

Также на компанию составили административные протоколы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Материалы дела направили в суд.

Ранее Юга.ру писали, что полицейские установили личности водителя BMW и обнаженной девушки, которая каталась на крыше иномарки.