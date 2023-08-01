Жителей Ленинградского района Краснодарского края предупредили о громких звуках. На полигоне пройдут учения

В станице Ленинградской Краснодарского края 1 августа с 14:00 до 22:00 пройдут учения военной авиации, об этом рассказали в администрации района.

Учения проведут с применением авиационных средств поражения на мишенном поле станицы.

В период проведения полетов категорически запрещено находиться на территории полигона, предупредили в администрации района.