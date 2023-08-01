Жителей Ленинградского района Краснодарского края предупредили о громких звуках. На полигоне пройдут учения

Краснодарский край

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  • © Эдуард Корниенко, ЮГА.ру
    © Эдуард Корниенко, ЮГА.ру

На территории Ленинградского района Кубани 1 августа пройдут учения военной авиации

В станице Ленинградской Краснодарского края 1 августа с 14:00 до 22:00 пройдут учения военной авиации, об этом рассказали в администрации района.

Учения проведут с применением авиационных средств поражения на мишенном поле станицы.

В период проведения полетов категорически запрещено находиться на территории полигона, предупредили в администрации района.

Недавно Юга.ру рассказывали, что в акватории Азовского моря упал военный самолет Су-25, это произошло днем 17 июля. Чуть позже глава Ейского района подтвердил, что пилот штурмовика погиб.

Авиация Ленинградский район Учения

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