Жителей Ленинградского района Краснодарского края предупредили о громких звуках. На полигоне пройдут учения
На территории Ленинградского района Кубани 1 августа пройдут учения военной авиации
В станице Ленинградской Краснодарского края 1 августа с 14:00 до 22:00 пройдут учения военной авиации, об этом рассказали в администрации района.
Учения проведут с применением авиационных средств поражения на мишенном поле станицы.
В период проведения полетов категорически запрещено находиться на территории полигона, предупредили в администрации района.
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