В Грузии активисты снова выступили против лайнера из Сочи. Полиция задержала 9 человек, а туроператор убрал Батуми из маршрута Astoria Grande

В Батуми снова начались протесты из-за сочинского лайнера Astoria Grande. Город убрали из круизного маршрута

Круизный лайнер из Сочи Astoria Grande прибыл в Батуми на рассвете 31 июля. На причале его с ночи ждали грузинские активисты. По их словам, на борту находятся люди, поддерживающие спецоперацию и выступающие за отделение Абхазии от Грузии, сообщил ТАСС. В порт прибыли полицейские, территорию оцепили железными ограждениями. Девять человек задержали по статьям 166 и 173 Кодекса административных правонарушений (хулиганство и неповиновение полиции).