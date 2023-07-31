В Грузии активисты снова выступили против лайнера из Сочи. Полиция задержала 9 человек, а туроператор убрал Батуми из маршрута Astoria Grande

Краснодарский край

Распечатать

  • Круизный лайнер Astoria Grande © Кадр из видео youtu.be/z3z0B-QuwOA
    Круизный лайнер Astoria Grande © Кадр из видео youtu.be/z3z0B-QuwOA

В Батуми снова начались протесты из-за сочинского лайнера Astoria Grande. Город убрали из круизного маршрута

Круизный лайнер из Сочи Astoria Grande прибыл в Батуми на рассвете 31 июля. На причале его с ночи ждали грузинские активисты. По их словам, на борту находятся люди, поддерживающие спецоперацию и выступающие за отделение Абхазии от Грузии, сообщил ТАСС.

В порт прибыли полицейские, территорию оцепили железными ограждениями. Девять человек задержали по статьям 166 и 173 Кодекса административных правонарушений (хулиганство и неповиновение полиции).

Кроме того, по данным сайта «Инфофлот», Батуми убрали из маршрута лайнера. С 5 августа судно не будет заходить в порт.

Обновление: турецкий оператор круизного лайнера Astoria Grande рассказал «РБК Краснодар», что планировал совершить два захода в Батуми — 22 и 29 июля. По словам представителя компании, информация о том, что Батуми исключили из маршрута — искажена. 

Как писали Юга.ру, это не первый протест в Батуми против лайнера. Около 100 человек выходили на пристань с плакатами 27 июня. Люди протестовали около часа, а когда корабль покидал причал, включили гимн Евросоюза.

Грузия Курорты и туризм политика Судоходство Черное море

Новости

В Краснодаре 1 сентября заработают новые школы на Западном обходе и в поселке Российском
В Сочи после шторма открыли не все пляжи, на Азовском море не замечают медуз. Обстановка на курортах Краснодарского края
В Геленджике в очередной раз пройдет заплыв «Морская миля»
В Грузии активисты снова выступили против лайнера из Сочи. Полиция задержала 9 человек, а туроператор убрал Батуми из маршрута Astoria Grande
Каждый четвертый житель Краснодара испытывает сильную тревогу — аналитики
В Краснодарском крае на дорогах к морю в понедельник образовались многокилометровые пробки

Лента новостей

«Беда пришла ко всем»
27 июля, 11:26
«Беда пришла ко всем»
Почему десятки человек в Шепси могут остаться без жилья и бизнеса
В Японском саду парка «Краснодар» скорректировали время выдачи кодов
Вчера, 15:29
В Японском саду парка «Краснодар» скорректировали время выдачи кодов
В Краснодаре пройдет неделя аниме кино
Вчера, 09:20
В Краснодаре пройдет неделя аниме кино

Реклама на сайте