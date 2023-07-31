В Грузии активисты снова выступили против лайнера из Сочи. Полиция задержала 9 человек, а туроператор убрал Батуми из маршрута Astoria Grande
В Батуми снова начались протесты из-за сочинского лайнера Astoria Grande. Город убрали из круизного маршрута
Круизный лайнер из Сочи Astoria Grande прибыл в Батуми на рассвете 31 июля. На причале его с ночи ждали грузинские активисты. По их словам, на борту находятся люди, поддерживающие спецоперацию и выступающие за отделение Абхазии от Грузии, сообщил ТАСС.
В порт прибыли полицейские, территорию оцепили железными ограждениями. Девять человек задержали по статьям 166 и 173 Кодекса административных правонарушений (хулиганство и неповиновение полиции).
Кроме того, по данным сайта «Инфофлот», Батуми убрали из маршрута лайнера. С 5 августа судно не будет заходить в порт.
Обновление: турецкий оператор круизного лайнера Astoria Grande рассказал «РБК Краснодар», что планировал совершить два захода в Батуми — 22 и 29 июля. По словам представителя компании, информация о том, что Батуми исключили из маршрута — искажена.
Как писали Юга.ру, это не первый протест в Батуми против лайнера. Около 100 человек выходили на пристань с плакатами 27 июня. Люди протестовали около часа, а когда корабль покидал причал, включили гимн Евросоюза.