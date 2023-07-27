Известный болельщик ФК «Краснодар» Зомо стал участником драки возле стадиона клуба. Полиция проводит проверку

Драка произошла вечером 26 июля. О ней рассказали в соцсетях очевидцы и опубликовали кадры. На них видно, что двое мужчин пытаются поднять африканца Зомо, который лежит на мужчине.

Камерунец Ригоберт Юмби более известен в Краснодаре как Зомо. Он приехал в краевую столицу в 2018 году во время Чемпионата мира. Зачастую мужчина выходит с колонкой на улицу и исполняет песни. Зомо — активный болельщик ФК «Краснодар».