Известный болельщик ФК «Краснодар» Зомо стал участником драки возле стадиона клуба. Полиция проводит проверку

Краснодарский край

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  • Фанат Зомо. Матч «Краснодар» — «Сочи», Краснодар, 27 июля 2019 года © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Фанат Зомо. Матч «Краснодар» — «Сочи», Краснодар, 27 июля 2019 года © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Камерунца Зомо узнали среди участников потасовки в Краснодаре

Драка произошла вечером 26 июля. О ней рассказали в соцсетях очевидцы и опубликовали кадры. На них видно, что двое мужчин пытаются поднять африканца Зомо, который лежит на мужчине.

Камерунец Ригоберт Юмби более известен в Краснодаре как Зомо. Он приехал в краевую столицу в 2018 году во время Чемпионата мира. Зачастую мужчина выходит с колонкой на улицу и исполняет песни. Зомо — активный болельщик ФК «Краснодар».

В пресс-службе УМВД по Краснодару рассказали, что заявлений о случившемся не поступало. На основании информации из соцсетей в полиции начали проверку. Личности участников драки установят и дадут правовую оценку их действиям.

Как писали Юга.ру, в центре Краснодара устроили массовую драку. Один из участников стрелял из сигнального пистолета. 

Драки Краснодар

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Известный болельщик ФК «Краснодар» Зомо стал участником драки возле стадиона клуба. Полиция проводит проверку
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