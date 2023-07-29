Сочи и Абхазию свяжет новый туристический поезд

Между Сочи и Абхазий начнет курсировать новый туристический поезд «Рица». Он будет следовать по маршруту Сочи — Роза Хутор — Гагра — Сухум — Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе «Абхазской железной дороги».

Поезд будет останавливаться в Сухуме и Гаграх на один день. Сообщается, что в этом году «Рица» совершит несколько рейсов, а с 2024 года будет курсировать регулярно.

«Нужно обустроить на станциях пути отстоя вагонов. Данные места на станциях нужны для обеспечения составов всем необходимым — водой, электроэнергией. РУП «АЖД» также предстоит отремонтировать порядка 1000 метров подъездных путей для отстоев. Работы начались», — добавили в пресс-службе.

Как писали Юга.ру, с 8 июня из Сочи в Гагры запустили ежедневную «Ласточку». Таможенный контроль пассажиров проходит на станции Веселое в России и на станции Цандрипш в Абхазии.