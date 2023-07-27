На Авито появился раздел люксовых брендов одежды, обуви и аксессуаров

На Авито заработал раздел Премиум с объявлениями о продаже одежды, обуви и аксессуаров премиальных брендов, которые прошли экспертную проверку на подлинность

Платформа уже маркирует такие товары бейджем «Оригинал», теперь для них создали специальное безопасное пространство Авито Премиум с удобным интерфейсом и описанием товара. Новый раздел уже доступен на платформе iOS 15.6, а совсем скоро его смогут оценить и пользователи Android.

На Авито Премиум есть как новые товары от профессиональных и частных продавцов, так и изделия б/у в отличном состоянии.

Проверку вещей на подлинность по фото проводит партнер Авито — компания Legit Grails. Совместно с ней платформа уже проанализировала более 60 тыс. объявлений в категориях мужской и женской обуви, одежды, сумок и аксессуаров, и сейчас на Авито доступно более 26 тыс. активных объявлений с маркировкой «Оригинал». По данным платформы, такие товары получают на 25% больше просмотров и откликов, чем аналогичные, но без бейджа.