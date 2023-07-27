На Авито появился раздел люксовых брендов одежды, обуви и аксессуаров

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

На Авито заработал раздел Премиум с объявлениями о продаже одежды, обуви и аксессуаров премиальных брендов, которые прошли экспертную проверку на подлинность

Платформа уже маркирует такие товары бейджем «Оригинал», теперь для них создали специальное безопасное пространство Авито Премиум с удобным интерфейсом и описанием товара. Новый раздел уже доступен на платформе iOS 15.6, а совсем скоро его смогут оценить и пользователи Android.

На Авито Премиум есть как новые товары от профессиональных и частных продавцов, так и изделия б/у в отличном состоянии.

Проверку вещей на подлинность по фото проводит партнер Авито — компания Legit Grails. Совместно с ней платформа уже проанализировала более 60 тыс. объявлений в категориях мужской и женской обуви, одежды, сумок и аксессуаров, и сейчас на Авито доступно более 26 тыс. активных объявлений с маркировкой  «Оригинал». По данным платформы, такие товары получают на 25% больше просмотров и откликов, чем аналогичные, но без бейджа.

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Сейчас проверка доступна для почти двухсот брендов (Alexander McQueen, Armani, Balenciaga, Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Jimmy Choo, Louis Vuitton, Prada и многих других) и этот список регулярно пополняется.

Все товары из раздела можно будет заказать через Авито Доставку, что дополнительно защищает покупателя: деньги с его карточки «замораживаются» и поступают на счет продавца только после того, как посылка доставлена адресату и тот подтвердил, что товар соответствует заказанному.

В июне на платформе заработал специальный раздел с одеждой, обувью и аксессуарами российских брендов. Среди них Cocos, Fakoshima, 404 NOT FOUND|, YOU WANNA. 

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