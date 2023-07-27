В Краснодаре пройдет ночной велозаезд

Желающих поучаствовать в заезде просят иметь при себе исправный велосипед и освещение. Скорость движения — 18-20 км/ч.



Сбор состоится у Законодательного собрания в 20:00. Само мероприятие начнется в 21:00.



Подробно ознакомиться с правилами участия в велозаезде можно здесь.



Как сообщали ранее Юга.ру, в сети появились фото веломаршрута из Кабардинки в Голубую бухту Геленджика.