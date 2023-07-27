В Краснодаре пройдет ночной велозаезд

Краснодарский край

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  • Велопрогулка © Фото с сайта pixabay.com
    Велопрогулка © Фото с сайта pixabay.com

Ночная 25-километровая велопрогулка стартует в столице Кубани

28 июля в Краснодаре состоится ночной велозаезд. Маршрут составит примерно 25 километров, сообщает «ВелоРайд Краснодар»

Маршрут велозаезда

Маршрут велозаезда

Желающих поучаствовать в заезде просят иметь при себе исправный велосипед и освещение. Скорость движения — 18-20 км/ч.

Сбор состоится у Законодательного собрания в 20:00. Само мероприятие начнется в 21:00.

Подробно ознакомиться с правилами участия в велозаезде можно здесь.

Как сообщали ранее Юга.ру, в сети появились фото веломаршрута из Кабардинки в Голубую бухту Геленджика.

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