В Краснодаре пройдет ночной велозаезд
Ночная 25-километровая велопрогулка стартует в столице Кубани
28 июля в Краснодаре состоится ночной велозаезд. Маршрут составит примерно 25 километров, сообщает «ВелоРайд Краснодар»
Желающих поучаствовать в заезде просят иметь при себе исправный велосипед и освещение. Скорость движения — 18-20 км/ч.
Сбор состоится у Законодательного собрания в 20:00. Само мероприятие начнется в 21:00.
Подробно ознакомиться с правилами участия в велозаезде можно здесь.
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