В сети появились фото веломаршрута из Кабардинки в Голубую бухту Геленджика. Там очень красиво

Блогер и фотограф Роман Кокорин показал фото официального веломаршрута из Кабардинки в Голубую бухту Геленджика, который появился в конце прошлого года

Протяженность прогулочного пути составляет 17 км. Дорога идёт по склону горы Дооб на высоте около 100 метров. На маршруте предусмотрены места для отдыха с лавочками, откуда открываются живописные виды на Чёрное море.

По словам Кокорина, дорога хорошо отсыпана, сделан водоотвод. Перепадов высоты практически нет, а сам путь пролегает в основном по сосновому бору, но время от времени выходит на открытые участки с панорамой.

«Ещё рекомендую на панорамных точках, отмеченных на карте, спускаться вниз с тропы к скальным обрывам, ведь именно там будут самые сочные ракурсы, которые я выставил в этой серии. Но помните, что тогда маршрут усложнится, ведь нужно будет сбрасывать высоту почти до нуля, а потом набирать обратно, чтобы вернуться на основной маршрут. И тропы на спуск/подъем будут уже не такие удобные, придётся кое-где практически карабкаться. Зато открывающиеся перед вами виды окупят все усилия», — рассказал Кокорин.

Велотропа бесплатная, на машине по ней ездить нельзя — штраф 5 тыс. рублей. Источники воды, как и прокат велосипедов, отсутствуют.