В сети появились фото веломаршрута из Кабардинки в Голубую бухту Геленджика. Там очень красиво

Краснодарский край

Распечатать

  • Веломаршрут из Кабардинки в Голубую бухту Геленджика © Фото Романа Кокорина
    Веломаршрут из Кабардинки в Голубую бухту Геленджика © Фото Романа Кокорина

Блогер и фотограф Роман Кокорин показал фото официального веломаршрута из Кабардинки в Голубую бухту Геленджика, который появился в конце прошлого года

Протяженность прогулочного пути составляет 17 км. Дорога идёт по склону горы Дооб на высоте около 100 метров. На маршруте предусмотрены места для отдыха с лавочками, откуда открываются живописные виды на Чёрное море.

По словам Кокорина, дорога хорошо отсыпана, сделан водоотвод. Перепадов высоты практически нет, а сам путь пролегает в основном по сосновому бору, но время от времени выходит на открытые участки с панорамой.

«Ещё рекомендую на панорамных точках, отмеченных на карте, спускаться вниз с тропы к скальным обрывам, ведь именно там будут самые сочные ракурсы, которые я выставил в этой серии. Но помните, что тогда маршрут усложнится, ведь нужно будет сбрасывать высоту почти до нуля, а потом набирать обратно, чтобы вернуться на основной маршрут. И тропы на спуск/подъем будут уже не такие удобные, придётся кое-где практически карабкаться. Зато открывающиеся перед вами виды окупят все усилия», — рассказал Кокорин.

Велотропа бесплатная, на машине по ней ездить нельзя — штраф 5 тыс. рублей. Источники воды, как и прокат велосипедов, отсутствуют.

Как писали Юга.ру, в новой очереди парка «Краснодар» планируют построить стеклянное здание с парящей крышей. В сети появились эскизы.

Велоспорт Геленджик дорога на курорт Курорты и туризм отдых Развлечения Черное море

Новости

Четверо из 10 жителей ЮФО стали сортировать мусор и покупать меньше пластика — Авито
«Античный город Горгиппия». В Анапе проведут эксклюзивную экскурсию
В субботу в Краснодаре пройдёт «Бардак маркет»
На выходных в Краснодарском крае будет облачно, но тепло
В Краснодарском крае полицейскому, который насмерть сбил велосипедистку, дали шесть лет тюрьмы
Французская сеть гипермаркетов Leroy Merlin продаст российские магазины

Лента новостей

Бульвар героев и ларьков
Вчера, 12:12
Бульвар героев и ларьков
Жители района за парком «Краснодар» недовольны появлением новых киосков
Города Черноморского побережья окутал туман
Вчера, 14:08
Города Черноморского побережья окутал туман
Показываем загадочное и красивое
Попить глинтвейн, спасти лесную фею и обнять деревья
Вчера, 07:47
Попить глинтвейн, спасти лесную фею и обнять деревья
В Новороссийске отметят день леса

Реклама на сайте