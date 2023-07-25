Прокуратура Сочи возбудила уголовное дело по факту затопления Тисо-самшитовой рощи

Краснодарский край

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  • Морской вокзал в Сочи © Фото Игоря Старкова, unsplash.com
    Морской вокзал в Сочи © Фото Игоря Старкова, unsplash.com

Сочинская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело за нарушение режима особо охраняемых природных территорий

Прокуратура Сочи возбудила уголовное дело по ст. 262 УК РФ из-за разлива реки Хоста в Тисо-самшитовой роще. Проведена проверка соблюдения закона об особо охраняемых природных территориях. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

Стало известно, что на трех земельных участках размещались отвалы грунта. Во время ливней грунт сместился и вместе с деревьями образовал антропогенную запруду на реке Хоста.

Уровень реки поднялся, что привело к затоплению Тисо-самшитовой рощи в Кавказском природном заповеднике.

Прокуратура направила материалы проверки в отдел полиции Хостинского района для решения вопроса об уголовном преследовании виновных. Отвал грунта на данный момент прекращен.

Как сообщали ранее Юга.ру, в РФ запустили карту экологических проблем. Краснодарский край стал первым регионом проекта.

Правосудие Прокуратура Суд Экология

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Прокуратура Сочи возбудила уголовное дело по факту затопления Тисо-самшитовой рощи
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