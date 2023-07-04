В Краснодарском крае температура воздуха близится к 40 °С. Рассказываем, как пережить жару
На Кубани в первую неделю июля температура воздуха поднимется до 39 °С. Юга.ру собрали главное о том, как не пострадать от жаркой погоды
В Краснодарском крае 5 июля прогнозируют повышение температуры до 39 °С. Как сообщает кубанский ЦГМС, в регионе началась настоящая июльская жара. 4 июля температура поднялась до 36 °С. Кого-то такой прогноз может порадовать, а некоторые жители юга обеспокоены.
Жаркая погода опасна для любого человека, но самые большие риски у лиц старшего возраста, беременных женщин, грудных детей, хронически больных пациентов и тех, кто работает на открытом воздухе, об этом пишет ВОЗ. Из-за длительного нахождения под солнцем в жаркую погоду может ухудшиться самочувствие человека с сердечно-сосудистым и респираторным заболеванием, а также с болезнью почек и проблемами с психическим здоровьем.
Как там, на море:
Для любого здорового человека опасностью являются тепловой удар и солнечные ожоги, из-за чего не стоит забывать о головном уборе и защитном креме во время прогулок, наносить его следует на открытые участки кожи, подробнее о защите от солнца здесь.
В ВОЗ в жару рекомендуют соблюдать следующие правила:
- выходить на улицу в жару следует как можно реже, в том числе в ночное время;
- избегать физических нагрузок;
- следить за тем, чтобы дети и животные не оставались в припаркованных автомобилях;
- больше пить, не допускать обезвоживания и контролировать температуру тела;
- носить легкую и свободную одежду;
- использовать легкое постельное белье;
- принимать прохладный душ или ванну;
- исключить алкоголь, кофеин и продукты с большим содержанием сахара.
Также на ночь желательно открывать окна, а в течение дня на протяжении 2-3 часов находиться в каком-то прохладном месте. Чтобы дом или квартира не нагревались внутри, следует закрывать окна шторами и жалюзи.
В жаркую погоду врачи рекомендуют скорректировать рацион, употреблять больше овощей и фруктов, увеличить потребление чистой воды. А мясо и жирную пищу лучше исключить.
Напомним, Юга.ру рассказывали, что можно посмотреть в кинотеатрах Краснодара с 29 июня. Такой досуг в жаркую погоду может стать хорошей альтернативой уличным прогулкам.