В Краснодарском крае температура воздуха близится к 40 °С. Рассказываем, как пережить жару

На Кубани в первую неделю июля температура воздуха поднимется до 39 °С. Юга.ру собрали главное о том, как не пострадать от жаркой погоды

В Краснодарском крае 5 июля прогнозируют повышение температуры до 39 °С. Как сообщает кубанский ЦГМС, в регионе началась настоящая июльская жара. 4 июля температура поднялась до 36 °С. Кого-то такой прогноз может порадовать, а некоторые жители юга обеспокоены.

Жаркая погода опасна для любого человека, но самые большие риски у лиц старшего возраста, беременных женщин, грудных детей, хронически больных пациентов и тех, кто работает на открытом воздухе, об этом пишет ВОЗ. Из-за длительного нахождения под солнцем в жаркую погоду может ухудшиться самочувствие человека с сердечно-сосудистым и респираторным заболеванием, а также с болезнью почек и проблемами с психическим здоровьем.