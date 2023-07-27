В Абрау-Дюрсо под Новороссийском пройдет семейный фестиваль «Крылья»

В поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском 1-7 августа пройдет фестиваль «Крылья»

В программе мастер-классы и разноплановые занятия, лекции, медитации, квесты, тренировки, ярмарка экологичных и авторских товаров. В рамках фестиваля пройдут концерты различных артистов: «ОдноНо», Битту Маллик, DjansaBeat, «Крапива», Олена Уутай, Vektor Five, Светозаръ (АураМира).

«Наперекор современным трендам индивидуализма, цифровизации, тотальной нравственной и умственной деградации и разложения, мы приглашаем вас к вершинам духа, соборности, осознанности, мудрости, творчества и силы», — пишут организаторы.

Фестиваль пройдет рядом с Новороссийском в хуторе Дюрсо в окружении реликтовых можжевельников. В пешей доступности находится Черное море.

Жить можно в своей палатке в кемпинге, арендовать ее у организаторов, снять номер в отеле поблизости.

Стоимость билетов до 29 июля 18 тыс. рублей для взрослых и 13 тыс. рублей для детей, с 1 августа — 20 и 15 тыс. рублей соответственно.

Как писали Юга.ру, в этнокомплексе «Атамань» Темрюкского района 29 июля пройдёт гастрономический праздник шашлыка. Среди гостей разыграют тарелку мясного блюда.