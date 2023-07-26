В Краснодаре пройдут лекции о психологии моды и Дали с Пикассо

Краснодарский край

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  • © Изображение lookstudio, Freepik.com
    © Изображение lookstudio, Freepik.com

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдёт серия образовательных лекций

В субботу Дарья Феленко проведет встречу «Дали и Пикассо. Спор двух гениев». Вместе со слушателями она попробует разобраться, какие формы принимала любовь на полотнах художников и с чем это было связано, кто были музами испанцев и как повлияли на их творчество.

В воскресенье Кристина Еременко прочитает лекцию «Социология и психология моды». Участники поговорят о моде как о явлении, которое так или иначе затрагивает все слои населения.

Начало в 16:00. Стоимость билета 500 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в открытом торговом центре BoxPark 29-30 июля пройдет фестиваль современного искусства и дизайна Market and art. Участники будут представлять и продавать свои товары, а также проведут мастер-классы.

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В Краснодаре пройдут лекции о психологии моды и Дали с Пикассо
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