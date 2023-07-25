В Краснодаре пройдет фестиваль современного искусства и дизайна

Участники будут представлять и продавать свои товары, а также проведут мастер-классы. В программе дизайн-маркет, выставка картин художников со всего региона, музыка и живые выступления артистов, фудкорт.

Кроме того, будет организован буккроссинг. Любой желающий сможет обменять свои уже прочитанные книги на книги других участников. Условия участия в свопе: книги должны быть в хорошем состояние, не старые; забрать можно столько изданий, сколько принесли.

Вход свободный. BoxPark находится по адресу улица Тургенева, 39.

Как писали Юга.ру, локация на пересечении улиц Тургенева и Северной появилась в Краснодаре в сентябре 2022 года. Торговый центр под открытым небом собрали из контейнеров для морских грузоперевозок. Помимо шопинга и еды здесь можно смотреть кино на большом экране, учиться на мастер-классах, играть в настольные игры.