Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком эротический триллер «Основной инстинкт»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Основной инстинкт» © Скриншот видео с YouTube-канала «Империя Ужасов»
    Кадр из трейлера к фильму «Основной инстинкт» © Скриншот видео с YouTube-канала «Империя Ужасов»

В краснодарском ресторане Villa Verde под открытым небом 16 августа покажут фильм «Основной инстинкт» 1992 года

В ленте режиссера Пола Верховена в главных ролях снялись актеры Майкл Дуглас и Шэрон Стоун.

Детектив Ник вместе с напарником Гасом расследует убийство рок-звезды Джонни Боза, которого жестоко зарезали ножом для колки льда во время секса. Единственным подозреваемым становится подруга музыканта Кэтрин Трамелл. Она писательница и в прошлом выпустила роман, описывающий схожее преступление. Выходит, что либо Кэтрин является убийцей, либо кто-то пытается подставить её.

После показа психолог Анна Сокол обсудит со зрителями увиденное на экране.

Ресторан Villa Verde находится по адресу улица Мира, 60. Начало в 19:00, стоимость 700 рублей. Запись по телефону +7 (989) 235-55-57.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Маяк» 13 августа пройдет показ и обсуждение мелодрамы «С 5 до 7. Время любовников». 

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком эротический триллер «Основной инстинкт»
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