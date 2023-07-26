Между Сочи и Ставрополем с 5 августа запустят дополнительные рейсы. Авиакомпания открыла продажу билетов

Авиакомпания заявила об увеличении числа рейсов из Сочи в Ставрополь и обратно с 5 августа

Из Сочи в Ставрополь и обратно запустят прямые рейсы по субботам и воскресеньям. Теперь между городами будет два прямых рейса в неделю. Самолеты авиакомпании «Азимут» начнут летать по новому расписанию с 5 августа:

А4895, вылет из Сочи в 20:55, посадка в Ставрополе в 22:10;

А4896, вылет из Ставрополя в 23:10, посадка в Сочи в 00:15 в воскресенье.

Дополнительные рейсы ввели временно — до 26 августа.

Билет из Сочи в Ставрополь на 5 августа стоит 2680 рублей, с багажом — от 5480 рублей.

Напомним, в июле самолеты между Сочи и Ставрополем летают по воскресеньям и вторникам, подробно об этом Юга.ру писали здесь.

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