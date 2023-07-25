Зайку не бросила хозяйка, а потеряла. Сотрудники аэропорта Сочи вернули игрушку девочке

Игрушечный зайчик потерялся в аэропорту Сочи и не улетел с хозяйкой в Мурманск

В аэропорту Сочи девочка из Мурманска потеряла игрушечного зайчика. Он остался в здании и не улетел с хозяйкой домой. Об этом сообщает телеграм-канал «Аэропорт Сочи».

Сотрудники аэропорта совместно с авиакомпанией Smartavia помогли зайчику вернуться на самолете в Мурманск. Сейчас он уже вместе с хозяйкой.

Если вы забыли какую-то вещь или потеряли багаж в аэропорту Сочи, то можно обратиться в камеру хранения по телефону или отправить сообщение в вотсап по номеру +7(988) 233-61-18, либо на почту LF@aer.aero.



В сообщениях необходимо указать:

номер рейса;

авиакомпанию;

дату и время;

описание потерянного багажа (можно приложить фото).

Также путешественников просят не дублировать сообщение во всех каналах, так как это увеличивает нагрузку и время ответа. Все обращения обрабатываются в порядке их поступления.