РНКБ выдал самозанятым кредиты на 5 млрд рублей
Банк РНКБ (входит в группу ВТБ) выдал самозанятым клиентам 5 млрд рублей ипотечных кредитов, автокредитов и кредитов наличными за два года
На сегодняшний день банк выдал самозанятым кредиты на общую сумму свыше 5 млрд рублей, в том числе:
- по программам ипотечного кредитования — 2,8 млрд рублей;
- по программам автокредитования — около 1,5 млрд рублей;
- по программам беззалогового потребительского кредитования «Кредит наличными» и «Рефинансирование потребительских кредитов» — свыше 800 млн рублей;
Кроме этого, самозанятые оформили кредитные карты РНКБ с общим лимитом более 1,5 млрд рублей.
Самозанятые граждане могут пользоваться всеми действующими кредитными программами РНКБ наравне с официально трудоустроенными. Для этого им достаточно зарегистрировать свой статус через специальный сервис в мобильном приложении РНКБ.
В июле 2023 года количество клиентов, зарегистрированных в мобильном приложении РНКБ в качестве самозанятых, превысило 75 тысяч. Около 25 тысяч из них оформились в течение 2023 года.
Клиентам, подающим данные о доходах от профессиональной деятельности через сервис в мобильном приложении РНКБ, банк предлагает сниженную процентную ставку по всем кредитным программам и возможность оформить кредит только по паспорту.
Для получения кредита самозанятым необходимо подать заявку в мобильном приложении или на сайте банка, дождаться одобрения и обратиться в офис для получения кредита.
Сервис банка РНКБ для самозанятых также позволяет формировать чеки о доходах и отправлять их в ФНС, получать выставленный налоговой службой счет на оплату налога на профессиональную деятельность и оплачивать его в приложении со своих счетов или карт.
Как писали Юга.ру, РНКБ выдал 2 млрд рублей льготных кредитов для бизнеса по «Программе 1764» в 2023 году.