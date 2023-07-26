РНКБ выдал самозанятым кредиты на 5 млрд рублей

Банк РНКБ (входит в группу ВТБ) выдал самозанятым клиентам 5 млрд рублей ипотечных кредитов, автокредитов и кредитов наличными за два года

На сегодняшний день банк выдал самозанятым кредиты на общую сумму свыше 5 млрд рублей, в том числе: по программам ипотечного кредитования — 2,8 млрд рублей;

по программам автокредитования — около 1,5 млрд рублей;

по программам беззалогового потребительского кредитования «Кредит наличными» и «Рефинансирование потребительских кредитов» — свыше 800 млн рублей; Кроме этого, самозанятые оформили кредитные карты РНКБ с общим лимитом более 1,5 млрд рублей.

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Самозанятые граждане могут пользоваться всеми действующими кредитными программами РНКБ наравне с официально трудоустроенными. Для этого им достаточно зарегистрировать свой статус через специальный сервис в мобильном приложении РНКБ.

В июле 2023 года количество клиентов, зарегистрированных в мобильном приложении РНКБ в качестве самозанятых, превысило 75 тысяч. Около 25 тысяч из них оформились в течение 2023 года.

Клиентам, подающим данные о доходах от профессиональной деятельности через сервис в мобильном приложении РНКБ, банк предлагает сниженную процентную ставку по всем кредитным программам и возможность оформить кредит только по паспорту.

Для получения кредита самозанятым необходимо подать заявку в мобильном приложении или на сайте банка, дождаться одобрения и обратиться в офис для получения кредита.

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Сервис банка РНКБ для самозанятых также позволяет формировать чеки о доходах и отправлять их в ФНС, получать выставленный налоговой службой счет на оплату налога на профессиональную деятельность и оплачивать его в приложении со своих счетов или карт.