РНКБ выдал самозанятым кредиты на 5 млрд рублей

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Банк РНКБ (входит в группу ВТБ) выдал самозанятым клиентам 5 млрд рублей ипотечных кредитов, автокредитов и кредитов наличными за два года

На сегодняшний день банк выдал самозанятым кредиты на общую сумму свыше 5 млрд рублей, в том числе:

  • по программам ипотечного кредитования — 2,8 млрд рублей;
  • по программам автокредитования — около 1,5 млрд рублей;
  • по программам беззалогового потребительского кредитования «Кредит наличными» и «Рефинансирование потребительских кредитов» — свыше 800 млн рублей;

Кроме этого, самозанятые оформили кредитные карты РНКБ с общим лимитом более 1,5 млрд рублей.

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Самозанятые граждане могут пользоваться всеми действующими кредитными программами РНКБ наравне с официально трудоустроенными. Для этого им достаточно зарегистрировать свой статус через специальный сервис в мобильном приложении РНКБ. 

В июле 2023 года количество клиентов, зарегистрированных в мобильном приложении РНКБ в качестве самозанятых, превысило 75 тысяч. Около 25 тысяч из них оформились в течение 2023 года.

Клиентам, подающим данные о доходах от профессиональной деятельности через сервис в мобильном приложении РНКБ, банк предлагает сниженную процентную ставку по всем кредитным программам и возможность оформить кредит только по паспорту. 

Для получения кредита самозанятым необходимо подать заявку в мобильном приложении или на сайте банка, дождаться одобрения и обратиться в офис для получения кредита. 

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Сервис банка РНКБ для самозанятых также позволяет формировать чеки о доходах и отправлять их в ФНС, получать выставленный налоговой службой счет на оплату налога на профессиональную деятельность и оплачивать его в приложении со своих счетов или карт.

Как писали Юга.ру, РНКБ выдал 2 млрд рублей льготных кредитов для бизнеса по «Программе 1764» в 2023 году.

Деньги Кредитование Малый и средний бизнес поддержка малого бизнеса РНКБ Финансы Экономика

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