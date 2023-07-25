Нейросеть показала, как выглядел бы Краснодар в мире «Барби»

Краснодарский край

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  • © Коллаж фото Юга.ру и изображения нейросети Kandinsky
    © Коллаж фото Юга.ру и изображения нейросети Kandinsky

Фильм «Барби» набирает все больший интерес у зрителей. Юга.ру решили посмотреть, как бы выглядел Краснодар в розовом мире

Недавно в прокат вышел фильм «Барби». По данным портала kinobusiness.com, в прошедшие выходные кино возглавило прокат в России и СНГ со сборами в 95 миллионов рублей. В Краснодаре фильм пока посмотреть не удастся, но источники в кинопрокате подтвердили Юга.ру, что «показы планируют», но точные даты пока неизвестны.

Юга.ру решили посмотреть, как выглядел бы Краснодар в мире Барби, и сгенереровали картинки с помощью нейросети на основе своих фото.

Вот так могла бы выглядеть улица Красная:

Особенно необычно улица Красная выглядела бы ночью:

Краснодарские улицы с высоты нейросеть изобразила так:

Если бы Сергей Галицкий строил парк и стадион «Краснодар» во вселенной «Барби» то он мог бы быть таким:

А вот как искуственный интеллект увидел Рождественскую набережную и театр драмы:

А вот каким мог бы стать кинотеатр «Аврора»:

А на таком транспорте краснодарцы могли бы добираться по утрам на работу:

Ранее Юга.ру показывали, какими нейросеть увидела районы Краснодара. А подростки из краевой столицы сделали в игре Minecraft Туапсе и Сочи. 

Интернет Искусство Кино Кинопрокат Краснодар

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