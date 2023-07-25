Нейросеть показала, как выглядел бы Краснодар в мире «Барби»

Фильм «Барби» набирает все больший интерес у зрителей. Юга.ру решили посмотреть, как бы выглядел Краснодар в розовом мире

Недавно в прокат вышел фильм «Барби». По данным портала kinobusiness.com, в прошедшие выходные кино возглавило прокат в России и СНГ со сборами в 95 миллионов рублей. В Краснодаре фильм пока посмотреть не удастся, но источники в кинопрокате подтвердили Юга.ру, что «показы планируют», но точные даты пока неизвестны.

Юга.ру решили посмотреть, как выглядел бы Краснодар в мире Барби, и сгенереровали картинки с помощью нейросети на основе своих фото.