Нейросеть показала, как выглядел бы Краснодар в мире «Барби»
Фильм «Барби» набирает все больший интерес у зрителей. Юга.ру решили посмотреть, как бы выглядел Краснодар в розовом мире
Недавно в прокат вышел фильм «Барби». По данным портала kinobusiness.com, в прошедшие выходные кино возглавило прокат в России и СНГ со сборами в 95 миллионов рублей. В Краснодаре фильм пока посмотреть не удастся, но источники в кинопрокате подтвердили Юга.ру, что «показы планируют», но точные даты пока неизвестны.
Юга.ру решили посмотреть, как выглядел бы Краснодар в мире Барби, и сгенереровали картинки с помощью нейросети на основе своих фото.
Вот так могла бы выглядеть улица Красная:
Особенно необычно улица Красная выглядела бы ночью:
Краснодарские улицы с высоты нейросеть изобразила так:
Если бы Сергей Галицкий строил парк и стадион «Краснодар» во вселенной «Барби» то он мог бы быть таким:
А вот как искуственный интеллект увидел Рождественскую набережную и театр драмы:
А вот каким мог бы стать кинотеатр «Аврора»:
А на таком транспорте краснодарцы могли бы добираться по утрам на работу:
Ранее Юга.ру показывали, какими нейросеть увидела районы Краснодара. А подростки из краевой столицы сделали в игре Minecraft Туапсе и Сочи.