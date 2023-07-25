На Кубани будет жарко. Температура поднимется почти до 40 °С в тени

Краснодарский край

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  • Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с сильной жарой

27 июля в Краснодарском крае во второй половине дня и вечером ожидается сильная жара. Температура воздуха достигнет 39 °С, сообщает ЦГМС региона.

В Краснодарском крае температура воздуха близится к 40 °С:

На Черноморском побережье синоптики не прогнозируют жару сильнее 37 °С.

Синоптики напоминают, что высокие температуры — опасные природные явления. Они могут представлять угрозу жизни или здоровью граждан. Также возрастает уровень пожароопасности.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае в середине недели прогнозируют 37 °С. Регион настигнет антициклон с преимущественно ясной, жаркой и сухой погодой.

Краснодар Погода Пожароопасность

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В Краснодарском крае в середине недели прогнозируют 37 °С

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