На Кубани будет жарко. Температура поднимется почти до 40 °С в тени

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с сильной жарой

27 июля в Краснодарском крае во второй половине дня и вечером ожидается сильная жара. Температура воздуха достигнет 39 °С, сообщает ЦГМС региона.

В Краснодарском крае температура воздуха близится к 40 °С:

На Черноморском побережье синоптики не прогнозируют жару сильнее 37 °С.



Синоптики напоминают, что высокие температуры — опасные природные явления. Они могут представлять угрозу жизни или здоровью граждан. Также возрастает уровень пожароопасности.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае в середине недели прогнозируют 37 °С. Регион настигнет антициклон с преимущественно ясной, жаркой и сухой погодой.