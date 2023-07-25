На Кубани будет жарко. Температура поднимется почти до 40 °С в тени
В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с сильной жарой
27 июля в Краснодарском крае во второй половине дня и вечером ожидается сильная жара. Температура воздуха достигнет 39 °С, сообщает ЦГМС региона.
В Краснодарском крае температура воздуха близится к 40 °С:
На Черноморском побережье синоптики не прогнозируют жару сильнее 37 °С.
Синоптики напоминают, что высокие температуры — опасные природные явления. Они могут представлять угрозу жизни или здоровью граждан. Также возрастает уровень пожароопасности.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае в середине недели прогнозируют 37 °С. Регион настигнет антициклон с преимущественно ясной, жаркой и сухой погодой.
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