В Краснодаре трех бывших чиновников осудили за взятки

В Краснодаре суд рассмотрел уголовное дело в отношении чиновников Инны Хаустовой, Алексея Беликова и Светланы Швидкой. Они обвиняются во взяточничестве, сообщает пресс-служба судов края. Приговор в законную силу не вступил.

Осенью 2020 года Инна Хаустова, работая в администрации Краснодарского края, сообщила руководителям нескольких районов о необходимости передавать взятки за общее покровительство и попустительство.



В октябре, ноябре и декабре 2020 года чиновница получила от бывшего замглавы Каневского района Светланы Швидкой 100 тысяч рублей. Также экс-глава Щербиновского района Алексей Беликов дважды передавал Хаустовой взятки в размере 50 тысяч рублей.



В 2018 году Инна Хаустова, занимая пост замглавы Лабинского района, подписала документы о вводе в эксплуатацию домов для детей-сирот, которые признали непригодными для жилья. Расследование проводилось СУ СК России по Краснодарскому краю.

Суд признал подсудимых виновными и назначил:

Хаустовой — два года колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе на 4 года. Меру пресечения в виде запрета определенных действий суд отменил, она взята под стражу в зале суда;

Швидкой — штраф два миллиона рублей с лишением права занимать должности на госслужбе на два года;

Беликову — два года условно со штрафом 500 тысяч рублей и лишением права занимать должности на госслужбе на два года.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре суд оправдал полицейских, которых ранее признали виновными в избиении мужчины.