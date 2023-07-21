В Краснодаре суд оправдал полицейских, которых ранее признали виновными в избиении мужчины

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском краевом суде 21 июля оправдали двоих полицейских. Ранее суд приговорил их к условным срокам за избиение мужчины

В Краснодарском краевом суде 21 июля прошло заседание по делу двоих полицейских. Суд в апелляционной инстанции признал правоохранителей невиновными в превышении должностных полномочий.

Ранее, в июне 2022 года, Прикубанский районный суд Краснодара признал полицейских виновными по всем пунктам обвинения и приговорил к условным срокам — четыре и три года — с лишением права занимать госдолжности.

Суть дела. КакписалиЮга.ру, в Краснодаре в марте 2019 года в садоводческом товариществе «Ветеран» в районе Ростовского шоссе двое сотрудников полиции заметили мужчину, который перелезал через забор. Евгения Манченко задержали и, как он утверждает, избили, в результате чего его нога оказалась сломана. Полицейские же говорят о том, что ногу мужчина сломал, когда упал с забора.

В Сочи двух бывших полицейских осудили за взяточничество:

Версия Манченко. По словам Манченко, во время задержания его сначала ударили дубинкой, потом повалили на землю и начали бить ногами в область бедра. В этот момент из дома выбежала его мать, она просила полицейских отпустить сына. Однако, по словам задержанного, женщине удалось уговорить лишь снять с него наручники. Отметим, что Манченко — инвалид с особенностями развития.

В марте 2019 года мать пострадавшего обратилась в следственный комитет. Спустя месяц в отношении полицейских Зябкина и Татаркова возбудили уголовное деле по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия).

Защита полицейских.Сторона защиты не согласилась с решением Прикубанского районного суда и подала апелляцию.

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«По уголовному делу было проведено пять судебно-медицинских экспертиз. Один из экспертов даже провел эксперимент в ходе которого он наносил удары полицейской дубинкой по трупу человека и доказал, что таким образом нельзя причинить обнаруженные у потерпевшего повреждения. Суд первой инстанции вынес обвинительный приговор. Суд апелляционной инстанции отправил дело на доследование. Кассационная инстанция отменила это решение и вернула дело на новый круг. Мы до конца не верили в победу, но тройка судей Краснодарского краевого суда разобралась в деле и вынесла законный оправдательный приговор», — рассказал редакции Юга.ру адвокат полицейских.

Как стало известно Юга.ру, представители Евгения Манченко после ознакомления с полным текстом апелляционного приговора собираются подать кассационную жалобу.

Ранее Юга.ру писали, что в Белореченске осудили трех полицейских за пытки задержанных. Бывшим сотрудникам МВД назначили по три года лишения свободы в колонии общего режима. Также за избиение задержанного в суд направили дело в отношении двух полицейских из Крымского района.

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В Краснодаре суд оправдал полицейских, которых ранее признали виновными в избиении мужчины
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