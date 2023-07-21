В Краснодаре суд оправдал полицейских, которых ранее признали виновными в избиении мужчины

В Краснодарском краевом суде 21 июля оправдали двоих полицейских. Ранее суд приговорил их к условным срокам за избиение мужчины

В Краснодарском краевом суде 21 июля прошло заседание по делу двоих полицейских. Суд в апелляционной инстанции признал правоохранителей невиновными в превышении должностных полномочий. Ранее, в июне 2022 года, Прикубанский районный суд Краснодара признал полицейских виновными по всем пунктам обвинения и приговорил к условным срокам — четыре и три года — с лишением права занимать госдолжности. Суть дела. КакписалиЮга.ру, в Краснодаре в марте 2019 года в садоводческом товариществе «Ветеран» в районе Ростовского шоссе двое сотрудников полиции заметили мужчину, который перелезал через забор. Евгения Манченко задержали и, как он утверждает, избили, в результате чего его нога оказалась сломана. Полицейские же говорят о том, что ногу мужчина сломал, когда упал с забора.

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Версия Манченко. По словам Манченко, во время задержания его сначала ударили дубинкой, потом повалили на землю и начали бить ногами в область бедра. В этот момент из дома выбежала его мать, она просила полицейских отпустить сына. Однако, по словам задержанного, женщине удалось уговорить лишь снять с него наручники. Отметим, что Манченко — инвалид с особенностями развития. В марте 2019 года мать пострадавшего обратилась в следственный комитет. Спустя месяц в отношении полицейских Зябкина и Татаркова возбудили уголовное деле по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия). Защита полицейских.Сторона защиты не согласилась с решением Прикубанского районного суда и подала апелляцию.