В Адыгее возбудили уголовное дело после ДТП со смертью ребенка

Адыгея, Вся Россия

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  • Следственный комитет © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Следственный комитет © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Следователи выясняют обстоятельства происшествия, назначена судэкспертиза

Предыстория. 22 июля в Майкопе произошло смертельное ДТП. На пересечении улиц Спортивная и Гагарина внедорожник столкнулся с легковым автомобилем. В результате погиб девятилетний мальчик. Полиция Адыгеи сообщила, что в больницу доставили с травмами водителя и пассажиров внедорожника. Среди них двое взрослых, две девочки — семи и двенадцати лет, и два мальчика — восьми и десяти лет.

По данным СМИ, внедорожник принадлежит городскому судье Майкопа. В полиции эту информацию не подтвердили.

В Сочи самокатчик сбил беременную женщину:

Председатель СК России Александр Бастрыкин 23 июля поручил доложить о ходе проверки по факту смертельного ДТП в Адыгее. 

24 июля в Адыгее возбудили уголовное дело по ДТП, в котором погиб девятилетний мальчик.

Как сообщали ранее Юга.ру, 21 июля в Сочи таксист насмерть сбил девушку на электросамокате. Девушка пересекала дорогу в неположенном месте.

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