В Адыгее возбудили уголовное дело после ДТП со смертью ребенка

Предыстория. 22 июля в Майкопе произошло смертельное ДТП. На пересечении улиц Спортивная и Гагарина внедорожник столкнулся с легковым автомобилем. В результате погиб девятилетний мальчик. Полиция Адыгеи сообщила, что в больницу доставили с травмами водителя и пассажиров внедорожника. Среди них двое взрослых, две девочки — семи и двенадцати лет, и два мальчика — восьми и десяти лет.



По данным СМИ, внедорожник принадлежит городскому судье Майкопа. В полиции эту информацию не подтвердили.