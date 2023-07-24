В Адыгее возбудили уголовное дело после ДТП со смертью ребенка
Следователи выясняют обстоятельства происшествия, назначена судэкспертиза
Предыстория. 22 июля в Майкопе произошло смертельное ДТП. На пересечении улиц Спортивная и Гагарина внедорожник столкнулся с легковым автомобилем. В результате погиб девятилетний мальчик. Полиция Адыгеи сообщила, что в больницу доставили с травмами водителя и пассажиров внедорожника. Среди них двое взрослых, две девочки — семи и двенадцати лет, и два мальчика — восьми и десяти лет.
По данным СМИ, внедорожник принадлежит городскому судье Майкопа. В полиции эту информацию не подтвердили.
В Сочи самокатчик сбил беременную женщину:
Председатель СК России Александр Бастрыкин 23 июля поручил доложить о ходе проверки по факту смертельного ДТП в Адыгее.
24 июля в Адыгее возбудили уголовное дело по ДТП, в котором погиб девятилетний мальчик.
Как сообщали ранее Юга.ру, 21 июля в Сочи таксист насмерть сбил девушку на электросамокате. Девушка пересекала дорогу в неположенном месте.