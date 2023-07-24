В Сочи самокатчик сбил беременную женщину. В СК проводят проверку

Краснодарский край

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  • © Фото Teksomolika, freepik.com
    © Фото Teksomolika, freepik.com

На пешеходном переходе в Сочи электросамокат сбил беременную женщину

Инцидент произошел на улице Воровского в Сочи. Момент наезда попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что люди стояли на тротуаре в ожидании зеленого света. Когда сигнал загорелся и пешеходы начали идти, самокатчик на скорости врезался в беременную женщину. 

В полиции Сочи рассказали, что инцидент произошел еще 18 июля. В УВД о женщине сообщили из больницы. В ведомстве начали проверку.

Также доследственную проверку начали в СК Сочи. Там сказали, что здоровью женщины и её ребенка ничего не угрожает. Ход расследования контролирует глава регионального СК Андрей Маслов.

Как писали Юга.ру, 21 июля в Сочи таксист насмерть сбил девушку на электросамокате. Девушка пересекала дорогу в неположенном месте.

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