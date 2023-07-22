В Краснодаре временно изменят маршрут некоторых трамваев. Это связано с ремонтом узла на Московской

Из-за реконструкции трамвайного узла около КубГТУ вечером 22 и 23 июля трамваи № 1, 3, 5, 20, 21, 22 будут ходить по другому маршруту. Изменения коснутся времени отправления последних рейсов от конечных остановок, рассказали в пресс-службе мэрии.

Трамвай № 1 отправится в последний рейс от улицы Декабристов в 21:36, от улицы Индустриальной — в 20:55.

Последние вагоны трамвая № 3 поедут от Западного депо в 21:01, а от улицы Декабристов — в 21:50. После 21:20 трамваи от Западного депо будут следовать до Дмитриевской Дамбы, далее — по улице Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров Горького и обратно к Западному депо.

Трамвайный маршрут № 5 от улицы Бершанской отправится в последний рейс в 20:13. От улицы Метальникова последние вагоны поедут в 21:20. После 20:30 трамваи от улицы Бершанской будут следовать по Коммунаров до остановки «Ул. 40-летия Победы».

Трамвайный № 20 поедет в последний рейс от Хладокомбината в 20:52, от улицы Декабристов — в 21:34. После 21:00 от Хладокомбината трамваи будут следовать до конечной остановки «Ул. Индустриальная».

Вагоны трамвая № 21 отправятся из Юбилейного микрорайона в 20:38, от улицы Метальникова — в 21:35. После 21:00 из Юбилейного трамваи будут следовать до конечной остановки «Ул. Индустриальная».

Трамвай № 22 поедет от улицы Димитрова в 20:27, от Метальникова — в 21:21. После 20:50 трамваи от улицы Димитрова будут следовать по улице Коммунаров до остановки «Ул. 40-летия Победы».

Как писали Юга.ру, на пересечении улиц Московской и Островского реконструируют трамвайный узел. Работы идут в рамках строительства новой линии в район Западного Обхода.