В Краснодаре начали реконструировать трамвайную развязку около КубГТУ

Трамвайный узел на пересечении улиц Московской и Красных Зорь поможет соединить будущие линии на западе и востоке города

В пресс-службе краевой администрации рассказали, что на развязке заменят 1,2 километра рельсошпальной решетки и построят еще 200 метров новых трамвайных путей.

Работами занимается «Синара — ГТР Краснодар». По словам гендиректора компании Артема Доронина, в рамках реконструкции установят четыре остановки, адаптированные для маломобильных граждан и современные павильоны. Также проектом предусмотрено создание зеленой зоны, тротуаров и стоянки для машин.

Как писали Юга.ру, реконструкцию проводят в рамках проекта по строительству новой трамвайной ветки в район Западного обхода. Соглашение о строительстве линии подписали в сентябре 2022 года.

Напомним, трамвайная линия пройдет от Западного трамвайного депо по Красных Партизан к Западному обходу, Немецкой деревне, «Баскет-Холлу» и улице Московской.

До 2026 года «Синара — ГТР Краснодар» обещает уложить 35,6 км трамвайных путей, установить дополнительный трамвайный пункт на пересечении улиц Московской и Красных Зорь, а также закупить 100 новых вагонов.