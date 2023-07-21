Пробки к морю. Рассказываем о ситуации на дорогах к Черноморскому побережью в Краснодарском крае

Заторы к морю в Краснодарском крае местами достигли 10 км

21 июля в Краснодарском крае по дороге к морю образовались пробки. По данным сервиса «Яндекс. Карты», самый большой затор длиной около 10 км — на участке от Лоо до Дагомыса.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»

Пробка от Туапсе в сторону Агоя растянулась на 6 км, а с въезда в поселок Архипо-Осиповка до центра — на 4 км.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»

На участке А-147 образовался затор на 2 км из-за ДТП в районе Хосты в сторону Адлера.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»