Пробки к морю. Рассказываем о ситуации на дорогах к Черноморскому побережью в Краснодарском крае

Краснодарский край

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  • Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Заторы к морю в Краснодарском крае местами достигли 10 км

21 июля в Краснодарском крае по дороге к морю образовались пробки. По данным сервиса «Яндекс. Карты», самый большой затор длиной около 10 км — на участке от Лоо до Дагомыса.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»

Пробка от Туапсе в сторону Агоя растянулась на 6 км, а с въезда в поселок Архипо-Осиповка до центра — на 4 км.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»
  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»

На участке А-147 образовался затор на 2 км из-за ДТП в районе Хосты в сторону Адлера.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»

Ранее Юга.ру писали, что вечером 20 июля на Крымском мосту прозвучала воздушная тревога, автомобилистов просили покинуть дорогу.

Автомобили Анапа Геленджик дорога на курорт Дороги Пробки Сочи

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