На Крымском мосту прозвучала воздушная тревога, автомобилистов просили покинуть дорогу

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вечером 20 июля на Крымском мосту прозвучал сигнал «Воздушная тревога»

Оперштаб Крыма около 23:30 сообщил, что Крымский мост временно закрыт. Прозвучал сигнал воздушной тревоги.

«Звучит сигнал «Воздушная тревога. Всем покинуть мост», — сообщили в оперштабе. 

В чате моста водители подтвердили, что мост закрыли. Тех, кто прошел досмотр, просят ехать обратно.

В 23:45 оперштаб сообщил, что движение возобновили. 

Отметим, воздушную тревогу сегодня уже объявляли на мосту около 18:00. Позже тревога прекратилась.

Новость обновляется.

Крымский мост СВО

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На Крымском мосту прозвучала воздушная тревога, автомобилистов просили покинуть дорогу
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