На Крымском мосту прозвучала воздушная тревога, автомобилистов просили покинуть дорогу
Вечером 20 июля на Крымском мосту прозвучал сигнал «Воздушная тревога»
Оперштаб Крыма около 23:30 сообщил, что Крымский мост временно закрыт. Прозвучал сигнал воздушной тревоги.
«Звучит сигнал «Воздушная тревога. Всем покинуть мост», — сообщили в оперштабе.
В чате моста водители подтвердили, что мост закрыли. Тех, кто прошел досмотр, просят ехать обратно.
В 23:45 оперштаб сообщил, что движение возобновили.
Отметим, воздушную тревогу сегодня уже объявляли на мосту около 18:00. Позже тревога прекратилась.
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