На Крымском мосту прозвучала воздушная тревога, автомобилистов просили покинуть дорогу

В 23:45 оперштаб сообщил , что движение возобновили.

В чате моста водители подтвердили, что мост закрыли. Тех, кто прошел досмотр, просят ехать обратно.

«Звучит сигнал «Воздушная тревога. Всем покинуть мост», — сообщили в оперштабе.

Оперштаб Крыма около 23:30 сообщил , что Крымский мост временно закрыт. Прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Отметим, воздушную тревогу сегодня уже объявляли на мосту около 18:00. Позже тревога прекратилась.