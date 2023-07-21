Между Калмыкией и Сочи запустят поезда

Из Элисты в Сочи начнут ходить поезда. Рейсы будут раз в две недели

С 23 июля между Элистой и Сочи откроют регулярное железнодорожное сообщение. Поезда будут ходить раз в две недели в виде двух прицепных вагонов к поезду Элиста — Анапа. Об этом сообщил зампред правительства республики Наран Кюкеев.

Отправляться из Элисты рейс будет в 15:55, а прибывать в Адлер в 15:05 на следующий день. Время в дороге составит 23 часа. Обратно поезд будет отправляться из Анапы.

Продажа билетов на рейс открыта. Стоимость места в плацкарте начинается от 2,4 тыс. рублей, в купе — от 2,6 тыс. рублей.

В пресс-службе РЖД отметили, что Адлер является одним из самых популярных направлений для путешествий по России. Также туристы выбирают Анапу, Новороссийск и Кисловодск.

Из-за большого турпотока с мая назначили около 1,5 тыс. дополнительных поездов. Сезонные рейсы связали Адлер с Москвой, Волгоградом и Тольятти. Кроме того, с 1 мая более 4,8 млн пассажиров воспользовались поездами в сообщении с югом России.

Ранее Юга.ру писали, что из-за нехватки мест РЖД запустили на юг России старые вагоны поездов. Стоимость проезда в таких вагонах будет ниже на треть.