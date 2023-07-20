В Краснодарском крае температура воздуха поднимется до 33 °С

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики прогнозируют до 33 °С в Краснодаре и местами по краю 21 июля

В Краснодарском крае 21 июля будет без осадков, температура воздуха днем поднимется до +33 °С. Местами пройдут небольшие дожди, где-то возможны грозы. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, в некоторых районах порывы достигнут 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью 15…20 °С, местами в юго-восточных предгорьях 11…16 °С, днем прогнозируют 28…33 °С. В горах ночью 9…14 °С, днем 21…26 °С. На Черноморском побережье ночью будет около 18…23 °С, днем 27…32 °С.

В Краснодаре 21 июля будет немного облачно и без осадков. Синоптики прогнозируют ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 17…19 °С, днем 31…33 °С.

Напомним, Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе. Что посмотреть, можно узнать здесь.

Краснодар Погода

Новости

В Краснодаре пройдут интерактивные лекции о курортах региона и популярных сладостях
В парке «Краснодар» бесплатно покажут матч «быков» против «Динамо»
В Краснодарском крае температура воздуха поднимется до 33 °С
В первой половине лета Краснодарский край посетили 4,1 млн туристов
Краснодар вошёл в пятёрку миллионников с самыми низкими ценами на посуточную аренду жилья — Суточно.ру
Между Краснодарским краем и Крымом запустили дополнительные поезда

Лента новостей

Киллер, гангстер и фуд‑блогер
Сегодня, 13:45
Киллер, гангстер и фуд‑блогер
Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 20 июля
День год кормит
Сегодня, 07:30 Реклама
День год кормит
Фермер Краснодарского края рассказал, как комбайн Ростсельмаш Т500 помогает собрать урожай быстро и без потерь
Как выиграть в «Пятёрочке» 4000 рублей (и много других призов со скретч‑картой)
Вчера, 12:18
Как выиграть в «Пятёрочке» 4000 рублей (и много других призов со скретч‑картой)

Реклама на сайте