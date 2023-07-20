В Краснодарском крае температура воздуха поднимется до 33 °С

Синоптики прогнозируют до 33 °С в Краснодаре и местами по краю 21 июля

В Краснодарском крае 21 июля будет без осадков, температура воздуха днем поднимется до +33 °С. Местами пройдут небольшие дожди, где-то возможны грозы. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, в некоторых районах порывы достигнут 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью 15…20 °С, местами в юго-восточных предгорьях 11…16 °С, днем прогнозируют 28…33 °С. В горах ночью 9…14 °С, днем 21…26 °С. На Черноморском побережье ночью будет около 18…23 °С, днем 27…32 °С.