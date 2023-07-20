Киллер, гангстер и фуд-блогер. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 20 июля

Криминальный триллер «Малышка на драйве» рассказывает о девушке-курьере Ын-ха, которой любое задание по плечу. Не заморачиваясь с моральными и юридическими аспектами работы, она за хорошую плату доставляет что угодно куда угодно. На очередном заказе всё идёт не по плану: клиент так и не появился, зато прибежал его маленький сын. Теперь Ын-ха предстоит выяснить, что делать с этим живым «грузом».

Действие фантастического триллера «Рубеж выживания» происходит на сверхсекретном объекте посреди океана. Его обслуживают четверо специалистов, находясь там уже давно без связи с внешним миром. Когда ресурсы подходят к концу, а на контакт с ними никто не выходит, напряжение начинает возрастать. Вдобавок ко всему, приборы показывают приближение мощного шторма.

Криминальная комедия «Король улиц» рассказывает об уроженце Алжира гангстере Омаре. Его приговорили к 20 годам заключения во Франции. Чтобы не сесть в тюрьму, он возвращается на родину, где его встречают как национального героя. Быстро заскучав от законопослушной жизни, с подельниками он решает организовать бизнес. Незаконный, естественно.

Главная героиня комедийной мелодрамы «Любовь со вкусом» — популярная фуд-блогерша Сэм. В продуктовой лавке она встречает парня своей мечты Марко, их отношения быстро перерастают в роман. Девушку приглашают в качестве эксперта попробовать кухню недавно открывшегося ресторана. Блюда ей совершенно не понравились, и Сэм пишет разгромную статью, которая набирает тысячи просмотров. Позже выясняется, что шеф-поваром заведения является Марко.

Действие боевика «Схватка с дьяволом» происходит одной безумной ночью. Водитель спешит в больницу к рожающей жене, но решает взять финальный заказ. Таксисту достается необычный пассажир — нервный красноволосый человек с пистолетом. Он заявляет, что водитель заплатит за всё, что совершил в прошлом. Тот уверяет, что ни в чем не виноват. Как дела обстоят в действительности — выяснится к утру.

Мелодрама «До встречи на Венере» рассказывает о Мии и ее парне Кайле. Девушка предлагает возлюбленному отправиться из Америки в Испанию, но цель поездки не указывает. Уже по прилету выясняется, что Мия хочет разыскать свою настоящую маму. В списке значатся десять кандидаток, и паре нужно их найти.

Хоррор «Кошмар» — о влюбленных Моне и Робби. Парень нашел работу мечты и теперь горит желанием создать семью. Он перевозит девушку в просторную, но обветшалую квартиру. С соседями им тоже не очень везет, из их жилья постоянно доносятся крики. Вскоре Мону начинают одолевать кошмары. Чем ближе ночь, тем разница между сном и реальностью становится все менее уловимой.

Сатирическая комедия «Рай для дурака» рассказывает о знаменитом актере Томе Бингсли, который уходит в запой, запирается в трейлере и категорически отказывается выходить на съемочную площадку. Параллельно с этим Латте Пронто утрачивает способность говорить и попадает в психиатрическую клинику. Когда его оттуда выгоняют, парня замечает влиятельный кинопродюсер, который обнаруживает поразительное внешнее сходство Латте и Тома.

Мультфильм «Просто супер» — об 11-летней девочке Хедвиг, которая мечтает быть похожей на своего отца-супергероя. Но в жизни она неуклюжий подросток, над которым смеются одноклассники. Даже родственники не верят в ее способности, а делают ставки на ловкого и спортивного Адриана. С помощью бабушки и втайне от отца Хедвиг примеряет волшебный костюм.

Мультфильм «Катак. Ледниковый побег» рассказывает о друзьях, которые отправляются на Великий Север. Подводный мир — это место, где белуха Катак и морской конек Тим чувствуют себя в безопасности. Забавные ситуации, в которые они попадают, чередуются с опасностью, исходящей от китов и белых медведей.

Ранее Юга.ру делали обзор премьер, которые стартовали в прокате на прошлой неделе.