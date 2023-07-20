В парке «Краснодар» бесплатно покажут матч «быков» против «Динамо»

Краснодарский край

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  • Кинопоказ в амфитеатре парка «Краснодар» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Кинопоказ в амфитеатре парка «Краснодар» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В амфитеатре парка «Краснодар» 21 июля состоится прямая трансляция матча «быков» против московского «Динамо»

Он состоится в рамках первого тура РПЛ на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало в 19:00. Вход свободный.

30 июля ФК «Краснодар» сыграет дома с командой «Сочи», 4 августа с «Пари НН». 12 и 25 августа будут выездные матчи с «Оренбургом» и «Факелом». 

  • © Скриншот страницы google.com
    © Скриншот страницы google.com

Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» снял фильм о выпускниках академии и играх сезона 2021/22. Футболисты поделились событиями, переживаниями и впечатлениями о том периоде.

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