В парке «Краснодар» бесплатно покажут матч «быков» против «Динамо»

В амфитеатре парка «Краснодар» 21 июля состоится прямая трансляция матча «быков» против московского «Динамо»

Он состоится в рамках первого тура РПЛ на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало в 19:00. Вход свободный.

30 июля ФК «Краснодар» сыграет дома с командой «Сочи», 4 августа с «Пари НН». 12 и 25 августа будут выездные матчи с «Оренбургом» и «Факелом».